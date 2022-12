Falcao dejó huella en Galatasaray: gesto de los hinchas con el ‘Tigre’

Falcao García no pudo brillar en Galatasaray de Turquía, pues tuvo varias lesiones que no lo dejaron mostrar su jerarquía como goleador. No obstante, el delantero colombiano anotó 20 goles en 43 partidos y los hinchas siempre reconocieron en el ‘Tigre’ a un futbolista entregado y profesional.



Es por eso que la afición del equipo turco le guarda cariño a Radamel, y así se vio este fin de semana, cuando Rayo Vallecano jugó un partido amistoso con el Galatasaray.



Así, los hinchas lo recibieron bien y le demostraron el cariño y gratitud a Falcao, quien saludó a los aficionados y se atrevió a interactuar con la barra brava del Galatasaray, en una de sus tradicionales canciones y coreografías.