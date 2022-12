Pablo Sabbag ya tiene equipo: acuerdo de fichaje con un histórico

Pablo Sabbag no seguirá en Equidad y dará un paso importante en su carrera. En las últimas semanas su nombre había sonado para varios equipos importantes en el fútbol colombiano, aunque el mercado de pases no se había revolucionado.



A sus 25 años, Sabbag fue vinculado con Junior o Atlético Nacional, pero no pasó de sondeos y no se concretó una oferta oficial. Así, el delantero también estaba pendiente de posibilidades para volver al exterior, luego de sus experiencias en Portugal (Tondela) y Argentina (Estudiantes de La Plata y Newell’s Old Boys).



Sin embargo, Sabbag ya había llegado a un acuerdo de palabra y espera firmar su contrato para fichar con un equipo histórico en el fútbol suramericano.



Según el periodista César Luis Merlo, Sabbag jugará en 2023 con Alianza Lima, de Perú, ya que cerró un acuerdo luego de varias semanas de conversaciones.