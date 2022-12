Mario Vanemerak criticó eliminación de Millonarios: ‘Es un fracaso’

El 2022 para Millonarios terminó antes de lo esperado. El empate contra Santa Fe en el clásico dejó con amargura a la afición y plantel, luego de realizar una campaña buena, en medio de los altibajos, para conquistar la estrella 16.



Pese al título de Copa, que festejaron en noviembre, la ilusión estaba puesta en Liga, tras remontar los malos resultados y llegar a la última fecha con la primera opción para disputar luego el título. Muchas voces han surgido al respecto, con cabeza fría y pasando la rabia de la eliminación.



Uno de los críticos a las decisiones de las directivas, pero que ha mostrado todo su apoyo a Alberto Gamero, es Mario Vanemerak, querido por la afición azul, no solo como jugador sino en su momento, como entrenador en su momento.



Siempre directo y enfático en sus palabras para apoyar, reconoceré lo bueno y lo malo, pero extendiendo su opinión con un ojo clínico, el argentino habló con FUTBOLRED, acerca del 2022 de Millonarios y su opinión tras la eliminación de Liga.



Explicación de la eliminación y estado del campo de El Campín

El estado de la cancha es una excusa ¿Cuánto llevan jugando en ese barro? Más de un mes, cuando ganas bien, pero cuando pierdes, buscas excusas. Es para los dos el tema de la cancha. Para mí, es un golpe duro, por lo menos no llegar a la final. Una cosa es perderla y otra no clasificar, algo falló y no sé cuál fue el motivo. Yo vi que Santa Fe fue superior.



Los clásicos son aparte, pero, vamos a ser sinceros. Santa Fe venía golpeado de un 5 a 1 y Millonarios de ganarle a Junior en un juego complicado, con diez. Anímicamente estaba mejor, lo más lindo de todo esto era que dependía solo de Millonarios. Si ganaba, el resto importaba poco y estaban adentro.



Caída en momentos complicados y responsabilidades

Es un tema compartido, donde los jugadores flaquean. Puede que sea un solo juego, pero son determinantes, donde te equivocas y quedas afuera. Lamentablemente fue Llinás con su error, pese a que siempre se destaca. Tenemos un problema con Luis Carlos, venía bien, pero se lesiono, tuvo un bajón, no volvió a ser el mismo, se estancó. No hay un goleador.



Un día está Ruiz, Herazo o Valencia, pero si vamos a lo que han jugado ¿Cuántos goles han hecho? Nos falta más contundencia. Hubo muchos jugadores que bajaron el nivel.



Yo pensé que luego de ganar la Copa a Junior, pensé que despegaría, lo daba como candidato para la final. Inesperadamente quedó eliminado, cuando nadie lo esperaba. Cuando venía la situación, era más fácil la clasificación de Millonarios. Vamos a ser sinceros, nadie nombraba a Pereira y se mencionaba a Millos o Santa Fe, cuando le ganamos a Junior acá y ellos pierden contra Pereira, todos dimos como candidato a Millonarios. Para mí es un fracaso.



¿Qué debe hacer Millonarios ante el trabajo realizado pese a la nómina corta?

De trabajar, trabajan todos los clubes. No solo Gamero, todos los equipos. Quizás la nómina es corta, pero eso lo venimos diciendo desde hace tres años. Cuando ganamos no es corta, pero cuando se pierde sí. Siempre se ha dicho, Millonarios necesita dos o tres jugadores por puesto para ser competitivo, nadie te garantiza que serán campeones. Hay que rescatar lo bueno de los otros clubes.



Hablo de Millonarios por su grandeza, por lo que representa. Necesitamos un equipo más fuerte, competitivo, fuerte mentalmente, con jugadores de experiencia. Sigo sosteniendo que, si hubiéramos ganado y demás, para Libertadores necesitábamos esos refuerzos. Gamero los está pidiendo que cambien los refuerzos. Se dio cuenta que necesita jugadores. Es mejor que sobre y no que falte.



Millonarios ha tenido ese problema, porque es “corta”, pese a tener 25 jugadores o más. En realidad, los que siempre juegan es la base, salvo Larry que no jugó, contando a Cataño, el suplente, Cuenú, Murillo no apareció, Valencia o Herazo y de ahí no se sale. Es una nómina corta y Gamero se percató de eso. Hay que pedirlos antes, porque cuando se juega domingo miércoles, más el invierno, se acumula el desgaste, con expulsiones. Por Vargas se habilitó a uno, pero eso debe analizarlo, por todo.



Que te sobren jugadores de nombre, que el problema lo tenga Gamero, que diga, tengo tres 10, con Cataño, Silva y Ruiz, si los tuviera solo para jugar en esa zona, pese a que los ponga juntos. Falta una nómina amplia y de más recorrido.



Libertadores solo en fase previa ¿Excusa para no traer nombres de peso y determinantes?

Sí, pero es relativo. Puede que se jueguen dos partidos y queden eliminados o sigan. Si somos ambiciosos y quieres cosas importantes, tienes que jugártela trayendo jugadores para clasificar, porque no sabes con quien te toque. Si toca un rival como Fluminense, donde se pudo ganar acá en Bogotá. En Brasil fue más fácil para ellos.



Hay que pensar en positivo, con estos tres o cuatro, para ir a la otra fase, clasificar. Si sé que voy a perder en primera fase, no traigo. Hay que tener la seguridad y tranquilidad de clasificar.



Es relativo, puede que pase o no, pero si pensamos en traerlo y no pasamos, hay que tener seguridad en los jugadores que tenemos y la certeza.



Millonarios cuando juega Libertadores, lo más difícil para cualquiera de Colombia, es clasificar. En seis partidos siempre gana el mejor. En cambio, en los seis, en el ida y vuelta, es más fácil. A los equipos del sur les cuesta la altura, acá se puede ser dinámico. Afuera no se tiene eso y se puede contragolpear. En Bogotá se puede liquidar.



Como dice Gamero y lo apoyo, hay que traer jugadores. La nómina es corta, tenemos falencias en lesionados o expulsiones.



Siempre pasa eso, cuando las cosas no se dan, se apunta primero al entrenador. Será que sacan o no al técnico, no los dirigentes sino el entorno del hincha. Gamero se dio cuenta, lo que le veníamos diciendo hace mucho, hay que exigir refuerzos. Millonarios para mí, no es proceso por lo grande, por la historia. Eso es bueno, pero con resultados.



Ahora todo mundo dice que el proceso de Gamero son tres años y una Copa Colombia, que es poco para Millonarios. Cuando Gonzales y Restrepo con algunos meses están jugando la final. El fútbol cuál es, el del momento o proceso, porque si es así, Millos debería sacar ventaja al proceso, pero no se le da. Se cruza algo o algún equipo en específico, siempre ocurre algo.



Es bueno que se sienten los dirigentes con Gamero, que busquen un equipo competitivo, que no pase lo que sucedió. Claro que se necesitan jugadores, no sé si es alcahuetería, no estoy ahí. Solo opino que deben llegar jugadores de experiencia, jerarquía y que manejen los partidos.



Millonarios con Gómez, Ruiz, cuando está Valencia o con Llinás, Bertel, a todos les hace falta carácter y temple, eso tienen los de experiencia, los que pueden ganar campeonatos.



Los pelados pueden ganar muchos partidos, eso se dice siempre. Los grandes y veteranos pueden ganar campeonatos.



¿El título de Copa salva el año de Millonarios?

No lo salva, es una Copa importante. Millonarios todo lo que juega, debe ganarlo. Pero si vamos a prioridades, esa no la era, era la Liga. Lo que vale son las estrellas, te dan una Libertadores a fase de grupos. Ganar la Copa es buena, pero vas a fase preliminar, pero no da estrella, es un torneo que vale y no vale.



Obviamente no todos le dan la importancia. No es decir que es mala, pero estoy seguro que la prioridad de todos era la Liga. Hubiera sido ideal ganar las dos, un año fabuloso para todos. Sigo pensando que están en deuda, como dirigentes, como técnico y jugadores, querían ganar todo. Estaban muy cerca pero no se logró. Queda esa duda de qué pasa en Millonarios.



Yo hablo de lo que veo en el estadio. No sé de la interna, no puedo opinar ni estoy ahí. Yo opino de lo que me preguntan. Siempre pasa algo, por uno u otro motivo, por qué no pueden lograr el título.



Niveles de Carlos Gómez y Daniel Ruiz luego de la Selección Colombia

Es difícil a esa edad y estar en Millonarios. Uno fue joven y cometió errores. Echarles la culpa a ellos no es el caso. Son buenos muchachos que tuvieron buen nivel y cuando lo bajaron, la gente se preocupó, porque estaban acostumbrados a verlos de 10, pero luego a un cuatro o máximo cinco ¿Qué pasó con Daniel? A mí me fascina como juega ¿Qué pasó con Gómez? Me fascina su potencia, agresividad y había encontrado el gol.



Pero hay que arroparlos, ahí uno debe apoyarlos, no solo el cuerpo técnico, los grandes. Ellos encontraron la fama y rol de golpe, el protagonismo así. Escucho que le dicen que tinito, que Ruiz se va para equipos grandes. Inconscientemente eso llega a la cabeza del jugador, yo también fui jugador y se le suben los ‘pajaritos’.



A ellos no se les puede tirar la responsabilidad, es donde toca hablarles, asesorarlos, ayudarlos, sentarse con ellos, comer con ellos, llevarlos a la casa. Inconscientemente se puede ‘marear’ ¿A quién no le gusta que hablen bien de uno? Cuando se juega bien y la rompes. Hay que hablarles y centrarlos, son importantes.



Antes a Ruiz lo sacaban para protegerlo, ahora es porque no estaba en buen nivel, pese a que levantó al igual que Gómez. Pero si nos ponemos a mirar el inicio de Liga, eran intocables. En el último partido salieron por decisión técnica.



¿A qué puede apuntarle Millonarios en el 2023? ¿Se acaban los ahorros a Gamero?

Si, conseguir la Liga es una obligación. Acá se necesitan títulos obligatorios. Esta Liga tocaba ganarla, por lo del semestre anterior y el año pasado. Ya son tres años y no hemos podido, se van acabando los ahorros.



Uno debe ser consiente que Millonarios tiene identidad, sabe a qué juega, eso es bueno. Pero es más que eso, tener campeonatos por lo que es Millonarios. Con todo respeto, si fuera otro equipo de mitad de tabla, sería fabuloso eso.



Pero acá no solo sirve el proceso, el funcionamiento o identidad, solo se redondea con títulos. Si no ganas, se van acabando los ‘ahorros’. Si Millonarios hubiera ganado la Liga, ahí se da el crédito, se cierra que el proceso es bueno, se sacan jugadores.



Pero si no logras títulos, por más que vendas jugadores o tengas identidad, no está completo el vaso. Para mí, Mario Vanemerak, si no hay títulos, no sirve, hay que ser campeones de todo. La Copa fue buena, pero no era el objetivo.



