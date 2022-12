Vélez quería otra final: 'el que mejor hizo las cosas es Millonarios'

Este domingo Independiente Medellín y Deportivo Pereira juegan el partido de ida de la final de la Liga Betplay II 2022, tras confirmarse como los dos mejores equipos del cuadrangular A y B.

Los dos equipos llegan muy parejos a la definición del título, de la mano de entrenadores jóvenes que han sabido plasmar su estilo y con buenos números que confirman sus campañas.



Sin embargo, no todos están tan conformes con la disputa de la final entre esos elencos, más allá de que hayan hecho los méritos necesarios para disputar la estrella de Navidad en Liga.



Uno de ellos es Carlos Antonio Vélez, quien en su espacio Palabras mayores, en Antena 2, dejó clara su preferencia: “siempre he creído y creeré, con el respeto que me merecen Pereira y Medellín, que el equipo que mejor había hecho las cosas, durante el último tiempo, había sido y es Millonarios. Y eso ratifica aquello de que no siempre los campeones son los mejores”, dijo.



El analista se justificó no solo por el cuadrangular sino por toda la campaña: “con todo respeto, creo que tienen menos que varios equipos del fútbol colombiano. Lo del Medellín ha sido imperfecto, altas y bajas, y lo del Pereira, una patriada y un gran esfuerzo; de estar peleando el descenso, hicieron un equipo normal, con muchos problemas defensivos, porque los vi perder mal con Unión Magdalena y perder mal en Bogotá, mostrando que no tenían un funcionamiento muy ‘aceitado’”, detalló.



“Sé que lo que estoy diciendo no le va a gustar nada a la gente del Medellín y a la del Deportivo Pereira, pero no estoy para hacer amigos ni para hacer periodismo social. Yo tengo que decir lo que he visto, lo que siento y ser coherente con lo que he dicho. No puedo salir con una ‘babosada’, tengo que decir lo que ha dicho todo el tiempo mi pensamiento”, concluyó.



Millonarios efectivamente tenía la primera opción en su cuadrangular, pero perdió su clasificación en el clásico bogotano contra Santa Fe, al ser incapaz de vencerlo (1-1).