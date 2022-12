Revelador sondeo: total respaldo a Gamero en Millonarios para 2023

Es un fenómeno felizmente extraño el que se vive en Bogotá: se mira el resultado como indicador pero no como conclusión de lo que ocurre en un equipo de fútbol.

Mientras en otras ciudades se cambia el entrenador casi en cada torneo y se abandona el proceso con el solo presentimiento de que no se cumplirá el objetivo, en Millonarios parece ocurrir un fenómeno contrario.

​

El equipo azul mostró el fútbol más vistoso durante el último semestre y parecía que la final de la Liga Betplay II era prácticamente una obligación. Sin embargo, el empate 1-1 en el clásico contra Santa Fe acabó con la ilusión de disputar la estrella, que este domingo empezarán a decidir Independiente Medellín y Deportivo Pereira.

​

¿Qué pasará en el azul tras este fracaso en el cumplimiento del objetivo? Es momento de reflexión y conversaciones en la casa azul, en descanso en esta temporada mundialista. El título de la Copa Betplay, que supuso un cupo en Copa Libertadores, sin duda alivió el impacto de esta última eliminación. ¿Pero es suficiente para que el técnico Alberto Gamero se mantenga?

​

Esa es la duda que respondieron en masa los lectores de FUTBOLRED, que se manifestaron en nuestra encuesta con un revelador mensaje: hay respaldo total a la continuidad.



Un total de 1.230 votantes opinó que el proceso es bueno y que no debe desarmarse ahora por el último tropiezo liguero. Eso sí, la segunda opción, que tenía que ver con que los tres años que ya lleva el DT en el banquillo azul son suficiente oportunidad, tuvo en total 918 votos.

​

En ese mismo sentido, los lectores votaron, sobre la idea de juego que ha impuesto Gamero, que él tiene el talento como formador y estratega para mantenerlo y sacar el mejor resultado, opción que tuvo 1.075 votos.



Finalmente, al preguntar si era el DT el único responsable de este sinsabor de ver la final de la Liga por TV y no desde el protagonismo que se había logrado a lo largo del torneo, los cuestionamientos fueron en otro sentido: 478 votantes creen que Gamero, como jefe, debe asumir el fracaso, mientras que 342 sienten que hubo errores individuales demasiado costosos. Con una mayoría de 945 votos, la opción de que la culpa fue de la directiva al no reforzar mejor la nómina en 2022, fue la ganadora.