Millonarios, el estilo de juego y la deuda en Liga: balance del 2022

El pitazo final en el clásico entre Santa Fe y Millonarios marcó el punto de inflexión para los azules. Final para una temporada llena de retos, alegrías y altibajos, donde el elenco de Gamero se sobrepuso y también, encontró retos donde no salió tan exitoso.



La sensación en la afición azul no es la mejor, pese a conquistar la Copa BetPlay, el desenlace en el segundo semestre dejó inconformes a los azules, que aspiraban rematar el 2022 con un título de Liga, ese que ha sido tan esquivo desde la llegada de Alberto Gamero.



Un año con retos desde lo deportivo, estando en los dos semestres clasificado a cuadrangulares, pese a no conseguir los objetivos. Además, el llamado de jugadores a Selecciones marcó un punto de inflexión en la historia reciente, pues no era recurrente verlos en los llamados, incluso de Colombia.



Jugó en contra o no, pues algunos de los llamados a la tricolor, específicamente, no volvieron con el mejor nivel, quedando en evidencia durante el remate del segundo semestre. La historia en la Liga 2021-I fue de más a menos, con el nivel de los azules en caída durante cuadrangulares, sumándole los rivales que se cruzó en esta zona. Bucaramanga, Junior y Nacional, en su estilo, complicaron y bloquearon a los embajadores.



Para el segundo semestre, todo indicaba que clasificarían sin mayor complicación a cuadrangulares. Sin embargo, un bache deportivo que incluso, se remitió a lo mental, atacó a los azules y estuvieron ocho fechas (siete de Liga y una de Copa) sin conocer la victoria. Incluso, en la última fecha, estuvieron cerca de ser eliminados.



La casta para los embajadores, esa que se les pedía en momentos determinantes, apareció en tres momentos claves del remate de semestre. El primero de ellos, la semifinal de vuelta de Copa, donde llegaron a El Campín con una ventaja de dos goles y el Medellín les igualó todo en el primer tiempo, además, quedándose con uno menos. El complemento fue la muestra y empuje al que pueden llegar ante la falta de fútbol. Macallister marcó el primero y Daniel Ruiz, en un tiro libre, ratificó la clasificación.



Además, contra Alianza Petrolera, mantuvieron la calma, pese a arrancar ganando y que les remontaran el juego, para lograr la clasificación a cuadrangulares.



La final de Copa mostró otra cara, con el Millonarios al que la mayoría de las personas, está acostumbrada. Presión alta, posesión y generación de juego por dentro y por fuera. Ruiz y Silva dieron el festejo al primer título bajo el mando de Gamero.

Inicio de cuadrangulares, con empate frente a Santa Fe. Las victorias consecutivas contra Junior y Pereira vislumbraban el mejor panorama. Caída contra Pereira y nueva dosis al Junior, siendo uno de los clubes que más enfrentaron. Jornada final y el fútbol no estuvo del lado azul, sacando un empate, sobre el final, que no les sirvió por el resultado de los matecañas.



El 2022 en cuanto a Liga, terminó con 52 partidos disputados, 26 victorias, 13 empates y 13 derrotas. 64 goles a favor y 40 en contra, siendo la portería menos vencida en las dos Liga BetPlay. Sumándole los de Copa, son ocho juegos, con cinco triunfos, dos empates y una derrota. Además, la participación en Copa Libertadores fue corta, con las dos derrotas contra Fluminense en la fase previa.



Este es el análisis y la data de gran parte de la nómina azul, con varias conclusiones: Millonarios, pese a anotar una buena cantidad de goles, careció de un centrodelantero potente, como lo tuvo con Uribe en su momento. NI Herazo, Valencia o Ruiz llegaron a sus cifras.



Información con colaboración de Sofascore

Álvaro Montero

Uno de los jugadores más importantes fue Álvaro Montero, empezando por la zona de seguridad. En toda la temporada, jugó un total de 59 compromisos en todo el año, con un promedio de 2.5 atajadas por partido. Además, recibió un total de 45 goles, pero, con el detalle de 30 porterías invictas.

Gráfica Álvaro Montero 2022 Foto: Sofascore

Juan Moreno

El suplente fue él, sin mucha continuidad en todo el año, completando apenas cinco partidos, ante sanciones, expulsiones o convocatorias de Montero a la Selección Colombia.

Gráfica Juan Moreno 2022 Foto: Sofascore

Israel Alba

Llegó en el segundo semestre, siendo inicialista en 29 ocasiones, con un gol marcado, además, de tener un total de 8.3 recuperaciones por partido, sumándole al 71% de precisión en los pases. Su mapa de calor lo ubicó entre la mitad de la cancha y la zona de adelante. Sin embargo, no tuvo ese acceso a la zona de finalización, ni hasta la línea de fondo, pese a que en los últimos juegos mejoró en ese aspecto.

Gráfica Israel Alba 2022 Foto: Sofascore

Elvis Perlaza

Entre lo discutido, jugó gran parte del primer semestre, ante la ausencia de Andrés Román, que dejó el club. Fueron 33 partidos en todo el año, con un 85% de precisión en los pases. Su rol en la segunda parte del año pasó a ser secundario, disputando apenas 13 partidos. Cabe destacar que, ante la necesidad, Perlaza jugó tanto de lateral derecho como izquierdo.

Gráfica Elvis Perlaza Foto: Sofascore

La zona de centrales demostró uno de los bastiones azules, especialmente con Llinás y Vargas, siendo fundamentales en el inicio de juego.

Andrés Llinás

Uno de los hombres de la casa, que ha hecho todo el proceso con Millonarios, incluso, siendo llamado a la Selección Colombia, fue Andrés Llinás. El bogotano disputó un total de 53 partidos en todo el año, con un alto porcentaje de recuperaciones por juego, llegando a nueve. Además, con el 87% de precisión en sus pases.

Gráfica Andrés Llinás 2022 Foto: Sofascore

Juan Pablo Vargas

Juan Pablo Vargas se volvió el complemento ideal con el bogotano. Dos centrales con buena salida con los pies. El costarricense jugó 40 partidos en el 2022, con el 82% de precisión en los pases. Tanto el tico, como Llinás, se caracterizaron por jugar varios metros adelante del arco, llegando a ubicarse en la mitad de la cancha.

Gráfica Juan Pablo Vargas 2022 Foto: Sofascore

Óscar Vanegas

Óscar Vanegas, en medio de las críticas, llegó en el segundo semestre. Le ganó el pulso a Cuenú y Moreno, para ser el relevo en la zona de centrales. Jugó un total de 16 partidos. De menos a más, cerró en mejor nivel el campeonato. Pese a esto, siempre estuvo en campo propio, subiendo pocas veces, siendo evidente la diferencia entre él y Vargas, además, que a Vanegas le tocó jugar a perfil invertido en gran parte del campeonato, especialmente en el remate.

Gráfica Óscar Vanegas 2022 Foto: Sofascore

Andrés Murillo y José Cuenú

No vieron casi minutos en el año. En el caso del primero, jugó 17 partidos y para el segundo semestre, una lesión en la rodilla lo marginó del resto del año. Pese a tener el alta médica, no recibió minutos por parte de Gamero. Por su lado, Cuenú llegó a los 25 partidos en el año

Omar Bertel

La zona izquierda tuvo casi siempre un dueño, salvo variantes. Sin embargo, los embajadores no gozaron de variantes claras allí. Omar Bertel disputó un total de 49 partidos. El canterano se ha hecho un lugar allí, siendo fundamental en la salida por el piso. Tuvo un 83% de precisión en los pases.

Gráfica Omar Bertel 2022 Foto: Sofascore

Larry Vásquez

La zona medular ha sido otro bastión de los embajadores. Empezando con Larry Vásquez, quien se convirtió en los mejores de todo el 2022. Jugó 49 pártidos, aportó un gol y tres asistencias, además, logró el 90% de precisión en sus pases. Siempre vital en la mitad de la cancha, defendiendo y atacando.

Gráfica Larry Vásquez 2022 Foto: Sofascore

Juan Carlos Pereira

Ante la lesión de Stiven Vega, Juan Carlos Pereira fue el elegido por Gamero. Disputó 52 partidos, con cuatro goles y dos asistencias. Se liberaba más al ataque, en su mejor momento, siempre llegando hasta el borde del área. Tuvo el 88% de precisión en los pases.

Gráfica Juan Carlos Pereira Foto: Sofascore

Stiven Vega

Stiven Vega se rompió los ligamentos en el segundo semestre, donde apenas llegó a completar 24 partidos, con un 92% de precisión en los pases.

Stiven Vega Foto: Sofascore

Dewar Victoria

Dewar Victoria empezó a tener minutos. El canterano azul llegó a completar un total de 12 juegos, donde tuvo el 90% de precisión en los pases. Esporádicamente llegó también Óscar Cortés, quien estuvo en cancha en nueve partidos.

Dewar Victoria Foto: Sofascore

David Macallister Silva

No solo por ser el capitán, sino el motor de un equipo con buen pie. Más allá de estar como creador, también aportó en zona defensiva, por las bandas y el centro. El mapa de influencia lo determina como un todocampista. 99 pases claves, 83% de precisión en los pases y siete goles.

David Macallister Silva Foto: Sofascore

Daniel Ruiz

Es de los talentos que ha evolucionado en el 2022. Un total de 57 partidos, con nueve goles y una precisión del 78% en los pases. Posicionado como extremo y llegando al borde del área, incluso, en toda la mitad de la cancha.

Daniel Ruiz Foto: Sofascore

Carlos Andrés Gómez

Fue la revelación de la cantera azul. Estuvo presente en 50 partidos en cancha con 12 anotaciones, siendo el goleador del club.

Andrés Gómez Foto: Sofascore

Daniel Cataño

Llegó a mitad de temporada, luego de su paso por el Tolima. Disputó 30 partidos, siendo en varios suplente. Su papel fue fundamental en la generación de juego, mostrando carácter y temple en los momentos complicados. Cuatro asistencias vitales.

Daniel Cataño Foto: Sofascore

Luis Carlos Ruiz

Llegó también en el segundo semestre, aportando siete goles y cuatro asistencias, ubicándose a espaldas de los rivales para abrir con sus compañeros.

Luis Carlos Ruiz Foto: Sofascore

Jader Valencia y Diego Herazo

Jader Valencia y Diego Herazo fueron el relevo en el ataque. 52 y cuarenta partidos respectivamente, con siete y 12 goles para cada uno. Ninguno logró consolidarse, especialmente Herazo, quien lo trajeron para reemplazar a Uribe.



Jader Valencia Foto: Sofascore

Colaboración de Sofascore