Hernández sobre la final: ‘Ojalá sea un día histórico para Pereira’

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández tuvo una grandísima temporada no solo en lo deportivo con el Columbus Crew de la MLS en donde marcó nueve goles sino también en lo extradeportivo ya que el Pereira, equipo del que es hincha, jugará la final de vuelta de la Liga Betplay este miércoles.



Pues bien, horas antes del partido decisivo en el estadio Hernán Ramírez Villegas el delantero con pasado en el cuadro ‘Matecaña’ habló de la final y se le vio ilusionado con la posibilidad de que el Pereira consiga su primer título.



“Es el día más importante para el Pereira en su historia, creo que el lograr el titulo para la ciudad sería algo inmenso. Yo que soy hincha he notado que toda Pereira quiere el campeonato”, comentó de entrada en diálogo con 'Win Sports'.

“Será una final muy pareja, en la ida ya se notó la paridad. Medellín ha merecido llegar hasta acá, tiene una enorme nómina. Si ellos quedan campeones se lo merecen, pero por supuesto quiero que gane el Pereira, es un equipo con mucha regularidad”, añadió.



Por su parte, recordó su paso en el Pereira: “Lastimosamente estuve en la historia que a la gente no le gusta a recordar que no fue conseguir el ascenso, pero es bueno donde está el club ahora. De Pereira me fui con el cariño de la gente, pero no pude lograr nada. Espero que el plantel de ese regalo que no pude dar.



Además, elogió la estrategia que ha usado el Pereira en este campeonato: “El grupo se ha hecho muy fuerte debido a la idea que el profe ha planteado una idea en cada encuentro. Es un esquema muy interesante, con mucha profundidad y con grandes jugadores como Leo Castro o Brayan León que lo ejecutan de la mejor manera”.



De igual forma, habló de la labor de Castro en Pereira: “No me sorprende el nivel de Leo Castro. Si al jugador le das confianza, hace las cosas bien. Él se siente en su ambiente, es un goleador nato. Me alegro mucho por él y espero que este gran año lo termine como lo merece”.



Finalmente, confirmó que seguirá en la MLS y que luchará por estar en las convocatorias de la Selección Colombia: “Seguiré peleando por estar en la Selección, tengo 23 años y si sigo trabajando como lo hice en esta temporada de la MLS seguramente esté en los próximos listados”.