Falcao, esta vez tampoco fue: por lesión es baja frente a Villarreal

El colombiano Radamel Falcao García no jugará frente al Villarreal este domingo (8:00 am, hora colombiana) al sufrir molestias en el cuádriceps, según reveló este sábado su técnico, Andoni Iraola. Preocupación en Selección Colombia pensando en los compromisos de enero.

Falcao se lesionó el 6 de noviembre durante el partido frente al Real Madrid, al sufrir una rotura en el aductor mayor del muslo derecho. Con un plan específico de recuperación se recuperó en tiempo récord y entró en la convocatoria para medirse al Mallorca el 22 de noviembre aunque se quedó en el banquillo y no jugó.



En Copa del Rey ante el Guijuelo no fue convocado y su reaparición sobre el terreno de juego se produjo la pasada jornada frente al Espanyol. Comenzó el encuentro en el banquillo pero salió en el minuto 74. "Radamel está de baja. Tiene un tema muscular, unas molestias en el cuádriceps, y no puede jugar. Veremos su evolución para ver cuando lo podremos recuperar", dijo Iraola.



El jugador de la Selección Colombia lleva disputados nueve partidos con el Rayo esta temporada, cuatro de ellos como titular, y se ha reportado con cinco goles. Inició la Liga de España siendo protagonista, pero con la lesión, se ha perdido varios encuentros claves con su club, además de no haber estado con la tricolor en la Eliminatoria de noviembre por la misma razón.