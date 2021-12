Fin de semana, a puro fútbol: agenda de colombianos en el exterior

Como es habitual, en FUTBOLRED los programamos con la agenda de colombianos por el mundo. Se vienen partidos claves y algunas finales con sabor a café. En Liga de México, MLS y Ecuador se jugarán finales, mientras que en otros rincones del mundo habrán imperdibles duelos con protagonismo cafetero. La acción inicia este sábado sobre el mediodía con Juan Guillermo Cuadrado en Italia, y se extenderá hasta la madrugada del lunes con Juan Fernando Quintero en China.



Sábado, 11 de diciembre



12:00 pm | Venezia vs Juventus (Juan Guillermo Cuadrado)

Serie A



12:30 pm | Valencia vs Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios)

Liga de España



3:00 pm | Timbers (Diego Chará/Yimmi Chará/Dairon Asprilla/Santiago Moreno) vs New York City

MLS – Final



7:10 pm | River Plate (Jorge Carrascal) vs Colón (Wilson Morelo/Yéiler Goez)

Liga Argentina



8:00 pm | Boca Juniors (Frank Fabra/Edwin Cardona/Jorman Campuzano/Sebastián Villa) vs Central Córdoba

Liga de Argentina





Domingo, 12 de diciembre



6:00 am | Dinamo Moscú vs Zenit (Wilmar Barrios)

Liga de Rusia



7:00 am | Hearts vs Rangers (Alfredo Morelos)

Liga de Escocia



8:00 am | Villarreal vs Rayo Vallecano (Falcao García)

Liga de España



9:00 am | Hellas Verona vs Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata)

Serie A



11:30 am | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Leverkusen

Bundesliga



11:30 am | Crystal Palace vs Everton (Yerry Mina, lesionado*)

Premier League



12:00 pm | Napoli (David Ospina) vs Empoli

Serie A



12:30 pm | Gent vs Genk (Daniel Muñoz/Jhon Lucumí/Carlos Cuesta)

Liga de Bélgica



3:00 pm | Brujas (Éder Álvarez Balanta/José Izquierdo) vs Zulte

Liga de Bélgica



7:00 pm | Emelec (Alexis Zapata) vs Independiente del Valle

Liga de Ecuador - Final vuelta



7:30 pm | Talleres (Diego Valoyes/Rafael Pérez) vs Independiente (Andrés Roa)

Liga Argentina



9:15 pm | Atlas (Camilo Vargas/Julián Quiñones) vs León (William Tesillo/Andrés Mosquera/Ómar Fernández/Jaine Barreiro)

Liga de México – Final vuelta



Lunes, 13 de diciembre



5:00 am | Shenzhen (Juan Fernando Quintero) vs Shanghai Donghai

Superliga China