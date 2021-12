Dávinson dejó contundente balance sobre Selección: 'no tan positivo'

Una semana importante tuvo el defensa central del Tottenham, luego de marcar la segunda anotación en la victoria de su equipo (3-0) frente al Norwich. En conversación con el programa el Vbar de Caracol Radio, el colombiano se mostró alegre por volver a anotar. "Siempre es importante ratificar el buen momento con un gol, es una recompensa, y más en nosotros que no pasábamos por un momento muy agradable".



Dejando a un lado el momento actual del jugador y su club, el defensor enfatizó en el momento que se está viviendo en la Selección Colombia y sobre todo en esa incertidumbre de poder clasificar al Mundial de Catar 2022. "Se ha venido trabajando muy duro, es una Eliminatoria muy difícil. Todas las selecciones han hecho lo mejor para estar en la cita mundialista y hacer que sus equipos estén en la cita más importante de fútbol que es el Mundial".



De igual forma, hizo el balance de la tricolor en las actuales Eliminatorias. "El balance, por más de que estemos en posición de clasificación directa, es aceptable, pero no tan positivo. Tenemos las herramientas para estar en la cita mundialista", aseguró el nacido en Cauca.



Teniendo en cuenta la sequía de los delanteros del equipo 'cafetero', Dávinson manifestó: "es un tema del que se viene hablando mucho y ha generado ansiedad. Lo sabe el delantero, el volante de primera línea, el de creación, nosotros como defensores, pero al final lo más importante es seguir, no quedarse ahí".



Al momento de preguntarle por su futuro y su sorprendió con su respuesta, afirmando: "Holanda me encantó, es uno de los lugares donde más cómodo me he sentido, la gente me trató muy bien y el cariño ha sido muy grande. Siempre tengo las puertas abiertas a lo que pueda pasar".