Malas noticias, Dávinson: Tottenham quedaría sin competencia europea

La UEFA ha comunicado a los clubes Tottenham y Rennes que no ha encontrado una solución para reprogramar el partido entre ambos de la Liga Conferencia que no pudo jugarse por un brote de covid-19 en el primero, y que su órgano de Control, Ética y Disciplina tomará una decisión sobre el resultado, de acuerdo el reglamento de la competición.

El encuentro correspondía a la última jornada de la fase de grupos y estaba previsto que se jugara el pasado día 9 en Londres, pero no pudo disputarse, tras lo que los dos equipos estudiaron con la UEFA cuándo se podría celebrar el choque en el que los 'Spurs' se jugaban el pase a la siguiente ronda.



"Desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos, no se pudo encontrar una solución que pudiera funcionar para ambos clubes. En consecuencia, el partido ya no puede disputarse y el asunto se remitirá a la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA para que tome una decisión de acuerdo con el Anexo J del reglamento de la competición", indicó la UEFA.



El sorteo de la próxima fase de la Liga Conferencia se celebrará el próximo lunes y según el reglamento de la competición el Tottenham, que es tercero de su grupo con 7 puntos, detrás del Vitesse con 10 y del Rennes con 11, podría quedar fuera de la misma.



Cabe recordar que el sorteo dará los emparejamientos de la fase previa de octavos de final, en la que los segundos clasificados de la fase de grupos se medirán a los equipos que provienen de Europa League, tras quedar eliminados de esa competencia. Posteriormente, estos ganadores chocarán con los que avanzaron como primeros de sus respectivos grupos.