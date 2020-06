James no entra en planes de Zidane: ¿cuánto más debe esperar? ¡Vote!

Volvió a Liga de España, volvió Real Madrid, regres+o al triunfo pero no, James Rodríguez no apareció.

Aunque se esperaba que apareciera en el campo contra Eibar (3-1), teniendo en cuenta que se permiten hasta cinco cambios, el colombiano no salió del banquillo de suplentes en el reinicio de la competencia.



La decisión de Zinedine Zidane, que no es nueva, parece no tener modificación ni siquiera tras los meses de inactividad por la pandemia y esa situación abre un interrogante: ¿hasta cuándo debe esperar el jugador para entrar en los planes del entrenador?



​Si usted fuera, el jugador, ¿qué acciones tomaría? Participe en nuestro sondeo:

Sondeo ¿Debe James seguir esperando con paciencia una oportunidad en Real Madrid? Si, debe ser humilde No, ya fue suficiente y Zidane no lo tendrá en cuenta Tal vez debería hablar honestamente con el DT antes de decidir No sabe/No responde

Sondeo Si no entra ni con cinco cambios, ¿alguna vez contará para Zidane? No, el mensaje del DT es muy claro Si, habrá muchos partidos y Zidane querrá rotar la nómina No sabe/No responde

Sondeo En realidad, ¿se puede dar el lujo Real Madrid de no contar con el talento del colombiano? Si, tiene una nómina con mucho talento y no es imprescindible No, su olfato y talento para el pase serán siempre una necesidad Tal vez, pero al menos debería tener minutos para mostrar si es indiscutible o no No sabe/No responde