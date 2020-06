Película repetida: Real Madrid no sufrió contra Eibar y no jugó James

Real Madrid volvió en la Liga de España tal como acabó antes de la para por la pandemia: persiguiendo cerquita al Barcelona, sin sufrir contra un rival modesto como Eibar, con su once titular muy decidido y sin James Rodríguez.

El equipo 'merengue' superó por 3-1 a su rival de turno en el Alfredo Di Stefano con goles de Kroos, Ramos y Marcelo y apenas sobre el final se inquietó, pero sin llegar a tener en peligro sus tres puntos. Sorprendió sí que Rodrygo fuera la apuesta del DT Zidane entre los titulares, para completar el ataque con Hazard, pues era Vinicius el que terminaba jugando antes de la pausa, pero por lo demás volvieron los que son.



Tres minutos. De primera la tomó Kroos cuando la rescataba sobre la banda Benzema, quien parecía en fuera de lugar… pero no. Lindo gol del alemán para abrir la cuenta en el Alfredo Di Stefano. Todo nuevo tras la pausa, menos la sangre fría y la efectividad de Kroos… y la ventaja de dos puntos que mantiene Barcelona en el liderato.



Un pequeño susto quiso dar Eibar, bien controlado por Courtois, y de ahí en más, puro trámite: el visitante con la pelota y sin saber muy bien qué hacer y el Madrid agazapado, a la espera del error que llegaría a los 30 minutos: recuperación en campo propio, pase a Benzema y cambio de rente del francés a Hazard, quien la atrapó, vio salir al portero y le dio el servicio a Ramos, quien aparecía más libre. Segunda llegada, segundo gol. Sin sobreactuarse ganaba el blanco 2-0.



A los 34 vendría una nueva llegada de Eibar que encontró bien ubicado al portero belga y a los 35 el tecer tanto blanco: primero lo intentó Hazard con un remate que salvó el arquero, pero ya en el rebote, que le quedó servido a Marcelo, no podría hacer más.



Tres llegadas y tres goles. Efectividad pura. Y se salvó de cuarto Eibar sobre el final al pase de Marcelo para Rodrygo que ahora sí atrapó el sacrificado Dmitrovic. Descanso justo para él y para un Eibar superado, inofensivo, tímido.



Para el segundo tiempo, regalaba una pelota Courtois para Eibar, pero corrigió a tiempo y voló a su palo para evitar el descuento.



Y dos veces se salvó el local: Expósito primero metió un remate cruzado que provocó la espectacular volada de Courtois y luego el travesaño salvó en el cabezazo de Orellana a la salida de un tiro de esquina que superaba a Varane. Hasta que cayó el descuento a los 58, cuando el remate de Bogas se le coló entre las piernas al arquero.



Entraron Bale, Vinicius y Militao a los 60. No James. Y Eibar se iba encima y había que tomar precauciones en defensa, diría Zidane para justificarse.



El tiempo pasaría en favor de un Madrid que ya no volvió a llegar a predios del rival y prefirió la seguridad en su terreno, con un Eibar envalentonado, que sin embargo no tuvo más armas para hacer daño.



Al final los tres puntos eran el objetivo y se cumplió. El equipo no necesitaba esforzarse de más pues la persecución al Barcelona se mantuvo en dos puntos y ahí, cerca. El punto más alto, la solidaridad de Benzema. No sobró mucho y no había por qué, pues apenas es el primer partido tras la suspensión. Se cumplió y es lo que cuenta. Sin James, otra vez, como una señal de que la planilla de Zidane no cambió mucho.