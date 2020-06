Quién le discute: cifras de Zidane tras 200 partidos en Real Madrid

Zinedine Zidane no es de entrar mucho en discusiones y polémicas, por más críticas que le hacen en España y hasta en Colombia. ¿Por qué no juega James? ¿No merece más oportunidades Isco? ¿Qué pasa con Bale? Son algunos de los interrogantes que hacen sobre la gestión del técnico del Real Madrid, pero que no responde y más bien trata de blindar su equipo.

Además, él habla en la cancha y en los resultados de su equipo. Y justamente este domingo, con el triunfo 3-1 sobre Éibar, cumplió 200 partidos oficiales como DT merengue. Y claro, las cifras son espectaculares, superando a otros míticos entrenadores de la historia blanca, así que no hay quién le discuta sus decisiones.



‘Zizou’ tiene un balance de 132 triunfos, 42 empates y 6 derrotas. En total, ha cosechado 10 títulos: Campeón de Liga de España; 3 veces campeón de la Champions League; bicampeón de la Supercopa de España; dos títulos de la Supercopa de Europa y dos consagraciones en el Mundial de Clubes.



Zidane se convierte en el tercer entrenador de la historia del Real Madrid en completar 200 partidos oficiales. Sus cifras son mejores que las de los míticos Miguel Muñoz y Vicente del Bosque.