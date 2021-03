¡En Everton están encantados! Agradecen a Ancelotti por llevar a James

Eso de no ser profeta en su tierra aplica, con el paso de los días, cada vez más al caso de James Rodríguez.

Mientras en Colombia no terminan las críticas al zurdo, las dudas por su estado físico, por su continuidad y, como se dijo recientemente, hasta su profesionalismo, en Inglaterra no se cansan de alabar su talento.



Esta vez la alusión al colombiano fue de parte de un exEverton, el croata Nicola Vlasik, quien juegó en el equipo entre 2017 y 2018: "es un gran club y se merecen lo que está pasando con Ancelotti. Cuando el Everton tiene este tipo de entrenador, puede traer grandes jugadores. James (Rodríguez) nunca hubiera ido al Everton si Ancelotti no fuera el entrenador. Ahora son un muy buen equipo", afirmó en The Athletic.



Hoy en el CSKA de Rusia, dijo que justo ahora quisiera ser parte de la plantilla porque ahora atacan más de lo que sucedía en su época.



"Hoy tienen todo: aficionados, instalaciones, dinero, cultura, historia. Para ellos es solo cuestión de tiempo y con Ancelotti ahora es posible", dijo el jugador.