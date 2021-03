¡Al fin! Ancelotti puso la cara y detalló qué es lo que sufre James

James Rodríguez no jugará esta sábado (12:30 p.m.) en el duelo Everton vs Burnley, por la Premier League. De hecho, no jugará más en este mes de marzo, con lo cual ajustará más de un mes de baja por aquello que inicialmente fue "una molestia leve", según la versión oficial de su equipo.

Ahora en el equipo de Liverpool sabe que el término 'leve' suele no aplicarse a los que pasa con James Rodríguez, el fichaje estelar, el que en efecto hace diferencia cuando está en el campo, pero que obliga a acostumbrarse a su intermitencia, a sus frecuentes ausencias por lesión.



Pero Ancelotti, a quien el jugador califica como un papá, se cansó de los rumores y de las frecuentes críticas, muchas provenientes de su propio país, y salió a explicar, por fin, lo que le pasa al zurdo.



"No es un gran problema, porque con el mismo problema jugó contra Liverpool y Manchester United", insistió el italiano. Suerte que no... si así, nada más completará cerca de 40 días lejos de la competencia...



Pero aquí es cuando Ancelotti entra, por fin, en el detalle de lo que sucede: "Tenía un problema en la pantorrilla. En el partido contra el Manchester United y el Liverpool se puso rígido y no pudo entrenar lo mejor posible... Para evitar esto, para evitarle esta tensión que tiene durante el entrenamiento, preferimos mantenerlo fuera durante al menos siete días, luego diez días o 15 días, para que se recupere adecuadamente", dijo.



Luego se tomó más tiempo, será todo el mes de marzo, pero la necesidad lo amerita, según el entrenador: "Queremos evitar este tipo de rigidez. Tenemos que hacer una recuperación adecuada y un ejercicio especial para que mejore su condición de pantorrilla. Con este problema, jugó contra Manchester United y Liverpool. Pero no queremos que juegue porque corre el riesgo de sufrir una lesión mayor", explicó. Y sí, hay quien pregunta por qué otra vez, por qué tantos mimos, porque otros pueden y él no. Por eso, como dice el jefe, porque puede venir una lesión peor y es un riesgo que nadie quiere, especialmente el jugador.



“El comienzo de la temporada fue realmente bueno y luego comenzó a viajar, no solo él sino todos los jugadores, la temporada está muy ocupada. No jugó con regularidad, pero nuestro objetivo es darle la posibilidad de mejorar su condición y jugar con regularidad. Hay que tener en cuenta también que los dos últimos años no fueron fáciles para él, no jugó muchos partidos. Si es capaz de jugar con regularidad, creo que podría ser bueno para nuestra plantilla. Lo que hizo en los partidos que jugó, incluso cuando su estado no era tan bueno, fue fantástico. Lo que hizo, por ejemplo, contra el United o contra el Liverpool donde su condición no era óptima. Cuando es óptima, él puede marcar la diferencia", concluyó.



Y sí, toda situación difícil es susceptible de empeorar, especialmente cuando se habla de James Rodríguez. Por eso la pausa, tan larga y justo a esta altura de la temporada. Porque en abril vendrán Tottenham, Arsenal, West Ham y, para cerrar la temporada, Manchester City para apuntar al anhelado regreso a Champions League. Porque es ahora, que los rivales se llaman Burnley, Crystal Palace o Brighton y la nómina tiene que hacerles frente sin la chispa del número 19. Porque, al final, ¿en quién va a confiar más James, en todo este mundo, si no es en el criterio de Ancelotti?