¡Habló James Rodríguez! Toda la verdad sobre su lesión en Everton

James Rodríguez no ha podido jugar los últimos tres partidos del Everton en la Premier League, pues viene presentando molestias físicas que son evaluadas día a día por el club inglés. Incluso, se perderá un cuarto juego consecutivo de los ‘toffees’, ya que todavía no está al 100% para regresar a la alta competencia.



Sobre la salud del colombiano había muchas dudas, pues no se ha emitido un comunicado por parte del club para dar claridad sobre su situación. Solamente el entrenador Carlo Ancelotti ha tocado el tema, pero sin dar detalles.



Este jueves, el mismo James Rodríguez rompió el silencio y confesó la realidad de su situación. Lo hizo en una transmisión de Twitch, mientras disfrutaba de los videojuegos.



“Venía hace muchos meses con muchas molestias, que no me dejaban estar bien. Entonces, tuve que parar algunos días, me queda un par de días más. Pronto estaré jugando, no es nada grave, pero me tenía que recuperar de todas estas molestias, tenía golpes y todo”, aseguró James, quien espera estar en su mejor forma para el remate de la temporada en la Liga de Inglaterra.



Justamente, el colombiano dejó claro que la idea de su larga ausencia en este momento del campeonato, es porque sabe los grandes retos que hay para Everton en los próximos meses.



“Quiero acabar bien la temporada, porque todo lo que viene a finales de marzo, abril y mayo, es muy complicado. La Copa América también. Entonces quiero estar bien y por eso paré un poco. Primero es la salud y ya voy a estar bien”, comentó Rodríguez Rubio, quien no se olvida de la Selección Colombia.