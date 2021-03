Lo que realmente extraña Everton y no es James: ¿será una maldición?

Everton no supera la derrota 1-2 contra Burnley en la Premier League: el técnico Ancelotti no se explica esa falta de contundencia, no entiende cómo se escaparon los puntos y los jugadores tampoco atinan a darle respuestas.

Ya son 6 derrotas y 2 empates en Goodison Park por Premier League y por eso no se descarta nada: ¿se bloquean los jugadores en su casa? ¿Se sienten solos sin su afición en la tribuna? ¿tendrá algo que ver con que el estadio está construido sobre un cementerio? ¿Hay que llamar a un sicólogo a un 'medium'?



Mucho se ha escrito sobre la falta que hace el talento de un hombre como James Rodríguez, quien ya completa 4 partidos fuera por lesión y quien seguirá ausente hasta el próximo mes. Pero no es eso lo que más estaría extrañando Everton: es el rendimiento del equipo a lo largo de los 90 minutos y, más que nada, la falta de contundencia en los últimos 45.



"La derrota de este fin de semana hizo que fueran 11 partidos de liga en casa seguidos que el Everton no pudo anotar en la segunda mitad. La última vez que lo lograron, Dominic Calvert-Lewin remató de cabeza para igualar el derbi de Merseyside en octubre. Desde entonces, Leeds, West Ham, Newcastle, Fulham y ahora Burnley han viajado a Goodison y se han ido con los tres puntos", sentenció el diario Liverpool Echo.



Algo pasa cuando el equipo juega en casa que no termina de cargar la batería y parece jugar a media máquina. Pasó el pasado sábado contra Burnley, después de un primer tiempo para el olvido y un complemente con nula reacción. Pero ha pasado antes y no hay manera de que el técnico Ancelotti, con toda su experiencia, pueda revertirlo.



"Los seis goles del Everton en la segunda mitad de la liga en Goodison representan el 31,6 por ciento de la cantidad total anotada en casa este período, que es mucho menos que lo que ha logrado fuera de casa", afirma la fuente. De hecho, 10 de los 21 tantos se produjeron después del descanso, pero con una salvedad: tres de ellos fueron en un solo partido, en la remontada increíble contra Manchester United, con un golazo de James Rodríguez.



¿Qué hacer? Para Ancelotti, un principio de solución es recuperar a los hinchas: "Son solo 2.000, pero en el último período, cuando nuestras actuaciones no fueron tan buenas, necesitábamos ayuda. Sobre todo en casa ante United y Leeds y podríamos tener más puntos sobre la mesa con nuestra afición", decía en diciembre el DT.



La noticia es que se le tiene, pero se le demora: habría 10.000 hinchas en el duelo contra Wolves, aunque eso será hasta mediados de mayo y apenas en el último juego de local. Bórralo de la lista Ancelotti.



Lo que hay que hacer, sabiendo que existen alternativas para los lesionados pues la plantilla ha dado prueba suficiente de ello, es encontrar la manera de hacer que el equipo sea consistente los 90 minutos, que no sea de un solo tiempo -a veces de ninguno- y que no sean los propios 'toffees' los que les den herramientas a sus rivales para hacerles daño: "los equipos visitantes están aprendiendo rápidamente que la segunda mitad es donde realmente pueden explotar a los 'Blues'", afirma el Echo.



Sea cual fuere el bloqueo mental de los jugadores, el chip que los hace explotar por ratos y no de manera sostenida en todo el juego, el DT necesita encontrar encontrar la medicina. Sí, falta James y su talento. Peor ni es lo único ni, a todas luces, es suficiente tenerlo en campo para resolver una falla que es estructural. En eso tendrá que trabajar y mucho el italiano con sus jugadores si quiere seguir soñando con el regreso a la Champions League.