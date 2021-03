Óscar Córdoba no cree en excusas: ¿le falta profesionalismo a James?

Este viernes se confirmó que la ausencia de James Rodríguez en Everton se prolongará por todo el mes de marzo debido a las molestias físicas que arrastra.

El paternal entrenador Carlo Ancelotti explicó que acordó con el colombiano una para definitiva para resolver distintos asuntos físicos que ha venido arrastrando todo el año y por eso no estará en competencia hasta después de la fecha FIFA de finales de este mes.



Suena a ser todo muy conversado, sin comprometer respaldo o confianza. Pero Óscar Córdoba, un referente en el arco de la Selección Colombia por años, multicampeón con Boca Juniors, no está tan convencido.



La experiencia como jugador le dice que hay algo que no cuadra: "Me parece que es falta de, no sé cómo decir, de profesionalismo. Después te explico bien, porque con tan poco tiempo, no te lo puedo explicar...", dijo en ESPN Radio Colombia.



"Siento que algo falta, no sé si es en la parte mental de James, uno ve las exigencias que tienen otros jugadores y cómo se preparan... Alimentación, 'personal trainer', masajista, hasta cámara hiperbárica, método de plasma... Creo que está al alcance de todas esas posibilidades, y tuvo mucho tiempo. Real Madrid no es un equipo que carezca de todas esas posibilidades. Entonces o no echó mano de toda esa capacidad de poder prepararse o está pensando en otra cosa, que no es lo que todos esperamos de un líder de la selección. Creo yo, desde acá, desde la distancia...", comentó.



Córdoba no está especialmente preocupado por Everton, que ha encontrado alternativas para jugar y ganar sin James, sino por la Selección Colombia, donde esas opciones son mucho más limitadas y hay que resolver el mal rumbo en las Eliminatorias a Catar 2022 y la Copa América de local, que no es poco.



"No sé si ha sido descuidado, pero no ha puesto atención a la responsabilidad, porque a veces nosotros no nos damos cuenta del peso que tenemos para/con Colombia, cuando estamos en este tipo de equipos. Y me parece que le ha quedado faltando eso. Y ya no pasa con él sino por el país como tal, porque queremos un ídolo que se vea reflejado a nivel internacional", concluyó.



Córdoba no es el primer exjugador que tiene dudas sobre lo que pasa en la preparación de James para la competencia, una situación que en efecto impctará, en algún momento, en la selección nacional.