'Lástima que James fue a Real Madrid y no Barcelona': ¿sería distinto?

James Rodríguez juega en Olympaicos. No en una de las cinco grandes ligas europeas, no en un equipo protagonista en competencias continentales. Está en Grecia y ya es ganancia después del craso error de haber ido a Al-Rayyan de Catar.

Intenta recuperar el nivel que ha perdido en los últimos años y mantenerse vigente en una Selección Colombia que, poco a poco, lo ha ido arropando mientras su nuevo club lo rescata del olvido.



Aunque vale decir que esa animadversión hacia el colombiano y su juego es muy propia de su país pero no necesariamente de los expertos internacionales, que siguen valorando su juego.



Para la muestra Xavi Hernández, actual DT de FC Barcelona, quien habló del zurdo en el lanzamiento de Kings of World, una serie de coleccionables de LaLiga.



“James es capaz de marcarte golazos tremendos desde distancias cortas y largas, posee una zurda privilegiada. Es una pena que jugó en el Real Madrid y no en el Barcelona”, dijo el DT.



El ex campeón mundial se refirió también a sus excompañeros en el club catalán Rafael Márquez y Claudio Bravo y a Diego Forlán, su rival en Villarreal. Pero el elogio a James se llevó la atención.



El cucuteño y el español se midieron una vez, en 2014, con triunfo para Real Madrid 3-1, en aquel inolvidable 2014.



¿Habría sido distinto si tras su gran Mundial de Brasil lo hubiera buscado Barcelona y no el equipo merengue? ¿Habría tenido alguna posibilidad jugando junto a Messi, con quien comparte varias características y posiciones en el campo? ¿El éxito de aquellas primeras temporadas se habría logrado en la acera contraria? Nunca nadie lo sabrá. Lo cierto es que su talento sigue en la memoria de los protagonistas del fútbol mundial. Eso no está en discusión.