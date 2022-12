El villano no fue Benítez: revelan razón de salida de James de Everton

James Rodríguez está en Olympiacos de Grecia, trabajando a tope para no perder el buen ritmo que traía antes de la pausa por el Mundial de Catar, haciendo todo lo que está a su alcance para no volver a padecer la cruz de los últimos años: las lesiones.

Porque fue eso y no las novelas de mala actitud o de odio visceral de Rafa Benítez lo que habría puesto punto final a la aventura en la Premier League.



Lo confirmó Danny Donachie, exdirector de los servicios médicos de Everton en la etapa de Ancelotti, quien se deshizo en elogios al talento del colombiano en charla en el podcast Unholy Trinity.



“James (Rodríguez) es un talento increíble y probablemente uno de los jugadores más talentosos que he visto, si no el más talentoso. Pero su historial de lesiones era bastante malo cuando entró, así que tuve mis preocupaciones sobre eso. Tuvimos mucho diálogo sobre eso con Marcel Brands y Carlo Ancelotti sobre si sería capaz de seguir jugando en la Premier League”, contó.



“En ese sentido, no fue un camino de rosas. Cuando entró y lo ves entrenando y jugando, fue excepcional. Te emocionaba cuando podía jugar. Es una pena para jugadores como James que no pueden usar su talento y jugar todas las semanas, porque si hubiera jugado todas las semanas en un Goodison completo, habría sido eléctrico. Su talento está fuera de este mundo, es increíble”, añadió.



Y entonces fue directo al punto de la razón de su salida: "hay algunas ideas sobre su actitud y creo que es una absoluta tontería. Su actitud es de primera clase. Lo que le impidió actuar son las lesiones y es muy frecuente el caso. Es realmente difícil cuando tienes un talento como ese y no puedes jugar y es muy difícil para James. Había mucha emoción en el campo de entrenamiento porque es simplemente brillante”, reveló.



Así que las teorías conspirativas de un mal querer de Benítez, que puede ser real, no explican la salida del zurdo de Everton. ¿Fue la justificación que necesitaba el español? Puede ser, pero era un riesgo que conscientemente corrió el club y que pudo sortear si era otro el que se sentaba en el banquillo.

Las lesiones, al final, no son culpa de James o de Benítez. Están ahí y han marcado los últimos años de carrera del creativo. Por eso, después del mal paso en Catar, toda la apuesta está en Olympiacos. Hay que concentrarse en no darle vida al fantasma.