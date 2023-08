A dejar el listón alto: campeón mundial con Brasil elogió a James

James Rodríguez completará una semana de trabajos como nuevo jugador de Sao Paulo y en Brasil siguen encantados con la presencia del diez colombiano, quien llega como un máximo referente del fútbol internacional.

Pese a que aún no se sabe cuándo debutará en el conjunto paulista, los elogios no paran para James y ahora, fue el turno del legendario exfutbolista de Brasil, Cafú, quien fue campeón mundial con la ‘Canarinha’ en 2002, además, también de paso destacado por Sao Paulo, el primer club donde se dio a conocer.



El defensor dejó claro que James llenará de mucha calidad el fútbol brasileño y cree que triunfará en ese país debido al buen estilo de juego que posee, así que podría demostrar un alto nivel.



“La llegada de James me parece de gran importancia en este momento porque Sao Paulo necesita de un número diez habilidoso y con las condiciones de juego de James. Es un jugador sensacional, hizo una gran Copa del Mundo acá en Brasil jugando para la Selección Colombia y es un jugador joven todavía, que tiene mucho potencial y mucha capacidad”, mencionó Cafú en una entrevista con ‘AS’.



Hay que mencionar que James Rodríguez es bastante querido en Brasil tras su gran Mundial con Colombia en 2014, donde fue el máximo goleador del torneo y su gol a Uruguay en el legendario Maracaná lo catapultó como uno de los mejores jugadores del mundo.



Por ahora, James Rodríguez se sigue preparando para debutar con Sao Paulo y espera estar convocado en el juego contra Atlético Mineiro, el próximo domingo 6 de agosto en el Morumbí a partir de las 2:00 p.m.