James Rodríguez: 'Llegué a un fútbol competitivo, de mucha técnica'

En la mañana de este martes, James Rodríguez conoció a sus nuevos compañeros del Sao Paulo de Brasil. El volante colombiano completó su primera práctica y unas horas más tarde, fue presentado ante los medios de comunicación como refuerzo del 'Tricolor'. El volante, que consiguió equipo tras más de 100 días sin definir su futuro, portará el dorsal '19' en su camiseta.

En primer lugar, James indicó estar contento con este nueva etapa en su carrera pero aclaró que no está listo para debutar en el próximo partido a pesar de estar bien físicamente. Además, dejó claro que ha seguido al sao Paulo y al fútbol de Brasil en los últimos compromisos. "Llegué a un fútbol muy competitivo, de mucha técnica. Es bueno para mí”, dijo el centrocampista.



Por otro lado, reveló detalles de las conversaciones que sostuvo con Rafinha, con quién coincidió en el Bayern Munich y, según sus palabras, fue fundamental para su fichaje.



“Rafa es uno de mis grandes amigos y me dijo ‘ven para ser feliz’. Fue muy importante hablar con él, me dijo que es un club muy serio, grande. Ahí decidí venir para acá”, apuntó.

“El fútbol ya está inventado. Ayudaré a todo el equipo para poder jugar bien. Necesito estar bien físicamente para poder ayudar”, aseguró james, que no quiso hablar de su pasado en otros clubes y declaró solo estar pensando en su presente actual.



"Me gusta mucho la cultura aquí, tengo muchos amigos brasileños. Me gusta la música, la gente, estoy feliz de estar aquí. Quería jugar aquí, intentaré hacer todo lo posible para que las cosas salgan bien”, declaró el volante, que aceptó que la cercanía con la cultura de Brasil, además de amigos, los hicieron decantarse por la propuesta de sao Paulo a pesar de tener otras en la meza.

Por último, habló sobre la posibilidad de debutar en la Copa de Brasil el próximo 16 de agosto en el Morumbi, y destacó que está enfocado en conocer al grupo y poder aportar desde el comienzo.