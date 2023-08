Malas noticias con James Rodríguez: confirman ausencia con Sao Paulo

James Rodríguez ya se encuentra en Brasil, luego de firmar su contrato con Sao Paulo, apostándole a los retos a nivel nacional e internacional que tendrá el club. La expectativa que ha generado su llegada es máxima, pues los aficionados llegaron hasta el aeropuerto para hacerlo sentir como en casa.



La magia del colombiano no solo esperan disfrutarla a nivel local, en lo que corresponde al Brasileirao, Copa de Brasil y los futuros torneos estatales, sino en la Copa Sudamericana, donde el cuadro paulista entrará a disputar los octavos de final.



Pese a esto, las malas noticias con James llegaron y no precisamente por alguna lesión, sino que el fichaje se dio sobre la hora y su presencia en el certamen continental está descartada.



De acuerdo a información del diario Globo, el esfuerzo de Sao Paulo se hizo, pero los tiempos no se cumplieron “James Rodríguez y Lucas Moura están fuera de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los jugadores no fueron inscritos a tiempo por el Sao Paulo y no jugarán en esta fase de la competición”.



Todo radicó en que Sao Paulo debía pasar la lista para inscribir jugadores en Conmebol, el plazo era hasta el sábado pasado. Pese a esto, el colombiano si jugaría Copa Sudamericana, en caso de que Sao Paulo avance de fase, pues deberá derrotar a San Lorenzo en la llave de octavos de final.