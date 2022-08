Eduard Atuesta marcó su primer gol con Palmeiras: ¡bomba sensacional!

Estreno goleador de Eduard Atuesta con el campeón de América. Palmeiras, pese a que reservó a algunos de sus titulares para el partido por la Copa Libertadores del próximo miércoles, venció este domingo con facilidad por 3-0 al Goiás por la vigésimo primera jornada del Campeonato Brasileño y se aisló aún más en el cima de la clasificación de la Liga.



El poderoso conjunto verde de Sao Paulo, campeón de las dos últimas ediciones de la Libertadores, llegó a los 45 puntos en 21 partidos y elevó desde cuatro hasta seis unidades la distancia que lo separa del Corinthians, su escolta inmediato.

La escuadra del técnico portugués Abel Ferreira se impuso en su estadio, el Allianz Parque de Sao Paulo, con un gol del lateral Mayke en el minuto 18 del primer tiempo y otro de Raphael Veiga, de penalti, en el 49 de la primera etapa. Veiga, uno de los principales convertidores del Palmeiras, afinó la puntería y consiguió anotar un penalti tras haber fallado sus dos últimos lanzamientos desde los doce pasos.



El gol definitivo lo anotó el volante colombiano Atuesta en el minuto 37 del segundo tiempo, poco tiempo después de haber entrado a la cancha para sustituir a Gabriel Menino.



Los locales dominaron los 90 minutos y prácticamente no permitieron acercamientos del Goiás en un partido en el que destacaron Dudu y Raphael Veiga, pese a que Ferreira prefirió dar descanso a importantes titulares como el delantero argentino Manuel López y el lateral uruguayo Joaquín Piquerez.



Ambos fueron reservados para el partido del próximo miércoles en que el Palmeiras recibirá al también brasileño Atlético Mineiro para definir uno de los semifinalistas de la Libertadores este año.



Vale recordar que en la ida, la semana pasada en Belo Horizonte, el club verde consiguió un empate por 2-2 como visitante y ahora necesita una victoria por cualquier marcador para avanzar. Pese a que lidera la Liga hace varias jornadas y no deja de darle prioridad, el principal objetivo del

Palmeiras en la actual temporada es conquistar la Libertadores por tercer año consecutivo.



No se pierda la anotación de Atuesta: