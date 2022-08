Mafla tras perder contra Millonarios: ‘ha sido una derrota que duele’

Deportivo Cali sigue sin ganar en el segundo semestre de la liga, en el cual suma cuatro derrotas y un empate con 5 goles marcados y 13 recibidos. La caída más reciente fue en la noche de este sábado, siendo superado 4-2 contra Millonarios, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Luego de terminar el partido, el lateral izquierdo Christian Mafla compareció sobre el rendimiento del grupo: “nosotros al interior sabemos que no hemos podido sacar el arco en 0 y darle esa seguridad a los compañeros de arriba de que somos sólidos. Venimos trabajando para mejorar esto, esperamos seguir mejorando”.



Resaltó que hicieron un buen trabajo antes del gol: “ha sido una derrota que duele como el profe lo dijo, hicimos un gran trabajo táctico los primeros 36 minutos, creo que después del primer gol nos desconcentramos. Ahora seguir trabajando, porque esto no termina, tenemos un gran grupo, confío en ellos, en el profe y sé que esto la vamos a sacar adelante”.



Habló sobre las virtudes del rival: “sabíamos de la importancia que son los extremos para Millonarios, Ruiz por un lado que se interioriza un poco más y el extremo derecho es punzante por la banda. Sabíamos y lo habíamos trabajado, creo que hoy supimos controlarlo, por ahí no tuvimos por las bandas muchas afugias. Eso hace parte de su juego y lo que vienen por mucho tiempo practicando”.



Fue interrogado sobre el apoyo de los atacantes en la parte defensiva: “el profe ha sido claro, a veces se hace un poco difícil para ellos el atacar, por ahí perderla y volver. Estábamos bien parados con el 4-3, los interiores esperaban un poco la llegada de los extremos y por ahí hicieron un buen trabajo, no es fácil venir a la altura y la mayoría del tiempo lo hicieron bien”.



