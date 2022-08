Once Caldas y Didier Moreno amargaron el cumpleaños del Junior

Junior de Barranquilla vivió un amargo cumpleaños 98. Con el Metropolitano a reventar, los dirigidos por Juan Cruz Real cayeron 1-2 en el último suspiro frente al Once Caldas. Sorpresa total.

La primera parte gozó de la posesión absoluta del dueño de casa, pero sin efectividad de cara al arco. El primer asomo llegó por cuenta de Daniel Giraldo, quien sacó un bombazo de media distancia que se fue ligeramente desviado.



​Todo parecía indicar que en cualquier momento llegaría el tanto juniorista, pero el Once golpeó primero. Al minuto 26, un saque de banda larguísimo terminó en un agarrón de Freddy Hinestroza contra Ayron del Valle. Clarísima pena máxima que a la postre concretó el goleador.



​Con el groso error, Hinestroza trató de reivindicarse. Sobre los 28', el extremo sacó un sorpresivo remate desde la banda izquierda que por poco se le cuela a Eder Chaux. Salvada monumental del arquero.

​

​Más adelante, al 44', nuevamente probó suerte. En esta oportunidad lo intentó con una buena ejecución de tiro libre, pero Chaux nuevamente puso el cerrojo en su pórtico.

Para la segunda parte, Juan Cruz Real decidió mover su banco de suplentes. Carmelo Valencia, completamente desaparecido, dejó el terreno de juego para darle paso al ídolo Carlos Bacca. Diego Corredor respondió con el ingreso de Guillermo Celis y Marlon Piedrahita por Diego Valdés y Juan David Rodríguez.



​La primera de Bacca llegó al 53'. Hinestroza levantó un buen centro desde la izquierda, el delantero cabeceó sin oposición alguna y su remate se fue apenas desviado. Dos minutos después, Chaux cometió un gravísimo error al no poder capturar un balón y dejó la posesión servida para Yesus Cabrera. El volante sacó un violento remate centrado, pero Jorge Luis Cardona se interpuso en toda la línea de gol para salvar al visitante.



​Minutos después, Junior tuvo otra oportunidad clarísima. Edwuin Cetré comandó un veloz contragolpe por derecha y mandó un peligroso pase atrás para Hinestroza, que con el arco de frente no pudo definir. El nerviosismo empezaba a tomarse el partido.



​No sería sino hasta los 66 minutos que estallaría de júbilo el Metropolitano. Nuevamente Hinestroza levantó un centro pasado desde la izquierda, en el segundo palo Cetré la bajó, Giraldo la acomodó y Fabián Sambueza de volea selló el empate parcial.



​Toda la alegría local se fue al traste al 78'. Didier Moreno tiró un fortísimo planchazo contra Celis en tres cuartos de cancha. El juez central no titubeó y de inmediato mostró la cartulina roja. Clarísima infracción en la que el VAR siquiera tuvo que actuar. Tras esto, Danny Rosero tuvo que pedir el cambio por problemas físicos y en su lugar ingresó Jorge Arias.



Y cuando parecía que todo terminaría en tablas, el milagro llegó para el Once Caldas. Marlon Piedrahíta ejecutó un tiro libre potente desde casi 30 metros, la bola se desvió en el único hombre de la barrera y desubicó a Sebastián Viera. Silencio total en el Metropolitano que vio cómo su equipo cayó 1-2 en su aniversario 94.