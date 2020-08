Duván Zapata no esconde si tristeza por eliminación de la Champions

Pasaron 24 horas pero la tristeza sigue ahí: es lo que pasa con ella, que una vez entra se vuelve un lío sacarla.

Tristeza, pero con un rayito de satisfacción que se cuela por la ventana, es lo que siente Duván Zapata un día después de la eliminación del Atalanta de la Champions league a manos del PSG.



Hay dolor pero no olvido, pues en todo caso ha sido el suyo un trabajo impecable en toda la temporada, superando lesiones y aportando 19 goles a la causa.



En eso piensa también cuando cita a Michael Jordan: "He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces han confiado en mi para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y eso es por lo que tengo éxito".