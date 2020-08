Sacrificio y lucha: Así fue el intenso partido de Duván Zapata

Duván Zapata es felicidad pura. No importa que no anotara, no vale que no saliera en las portadas, no daña el hecho central de haber hecho historia en la Champions League.



El colombiano tuvo un partido pleno de estrellones y muestras de toda su potencia, pero no en definición sino en marca. Esta vez Atalanta necesitaba que ayudara a contener al rival y eso hizo, sin discutir, con toda su humanidad cerrando espacios a PSG.



Se tiraba atrás Duván en la primera llegada de Atalanta para abrirle espacio al rematador ‘Papu’ Gómez.



Y tenía una participación, un poco accidental pero definitiva, en el gol de Pasalic (26 minutos), cuando el pase que venía por izquierda y era para él, se le quedaba un poquito atrás y él, ya cayéndose, la punteaba para habilitar al que mejor llegaba para definir.



El primer tiempo se le iría con más choques, más tareas de tapón para evitar la salida de un PSG inquietante, jugando muy fuera del área, su entorno habitual ante la necesidad de sacrificio de su equipo para defender la ventaja.



Vería la tarjeta amarilla a los 51 por un empujón y más de lo mismo: mucho choque, roce, más cerca del medio campo que del área rival y así le salían los pases imprecisos, en medio de tanta lucha.



Hasta que se fue, dio paso a Da Riva sin ahorrarse ni una gota de sudor. Impecable el colombiano, más allá de no marcar. No es lo único que necesita un equipo de sus delanteros.