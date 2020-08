¡Nada de tristeza! Tremendo balance de Duván y Muriel en Atalanta

Pasaron 24 horas. Ya la rabia de saber que en el tiempo de descuento se escapó la posibilidad de hacer historia en la Champions League se ha disipado. El recuerdo de Neymar pronto no será más que eso.

Pasó una noche para masticar la amargura del 2-1, en el minuto 92, que privó a Atalanta de seguir siendo la gran sorpresa tras clasificarse a cuartos de final en la primera presentación de su historia en la cita europea. Pero quedó la satisfacción de esa clasificación, de haber jugado de igual a igual contra un equipo que quintuplica sus recursos, sus gastos, sus fichajes, un pulpo como PSG.

​Y en la lista de ganadores, a pesar de la tristeza, hay dos colombianos: Duván Zapata y Luis Muriel.



El primero acabó firmando una temporada impecable a pesar de una lesión en el muslo que lo sacó de competencia poco más de dos meses y que exigió todo su esfuerzo y sacrificio, viajando hasta España a tratarse, para poderse presentar a la cita de Lisboa, que cumplió este miércoles.



Duván acabó con 28 partidos en Liga en este accidentado 2019/2020 y 18 goles, más 1 en los cinco partidos que jugó en Champions. ¿Mala una temporada de 19 tantos? ¡Ni mucho menos! A Andrea Pirlo, el nuevo DT de Juventus, le apreció tan bueno que,s egún se dice, quiere llevarlo a toda costa a Juventus. Y es solo uno de sus pretendientes...



Es el mismo caso de Muriel. El atlanticense es nada menos que el suplente con mejores números de toda Europa. Con 19 anotaciones, tuvo acción regularmente desde los segundos tiempos en 41 juegos: menos tiempo en campo, mayor rendimiento. La confianza que le tiene el DT Gasperini, quien ha explicado su rol determinante y no lo descartó nunca como titular, es una especie de justo premio a su dedicación, a su profesionalismo, a la paciencia que ha tenido siempre para ganarse un puesto.



Zapata y Muriel son una de las duplas de ataque más respetadas del Viejo Continente hoy y eso no lo cambia ni siquiera la última eliminación. No anotaron, es cierto, pero buena parte del 'campañón' de Atalanta, que además fue tercero del Calcio y se aseguró su segunda participación consecutiva en Champions, descansa en ellos dos. Puede ser que aun no haya ganas de bailar de alegría. Pero que lo merecen, ahora que empiezan las merecidas vacaciones, de eso no hay ninguna duda.