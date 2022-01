¡Justo ahora! Grave lesión de Vergara lo saca de Mundial de Clubes

Muy tristes son las noticias que llegan desde México sobre el extremo de Rayados de Monterrey, Duván Vergara: una grave lesión lo dejará fuera de competencia al menos este semestre.

La lesión del colombiano sería una rotura de ligamentos y meniscos, la cual tendrá una baja aproximada de seis meses, si es que el proceso de recuperación avanza sin complicaciones.



Medios como AS México confirmaron el diagnóstico, citando fuentes del club, y anunciaron que el jugador será operado en lo próximos días para no perder tiempo en su rehabilitación.



Sin embargo, la primera gran consecuencia para el técnico Javier Aguirre es que no tendrá a su hombre más punzante en el ataque por la banda durante el Mundial de clubes, que se disputará en solo diez días, por no mencionar su baja para la Liga MX.



Vergara estaba teniendo una gran temporada en Rayados tras su salida del América de Cali, una transferencia de 2,1 millones de euros en julio de 2021, que ha refrendado con 6 goles y la titularidad indiscutible por parte del técnico Aguirre, a quien le queda un enorme lío para reemplazarlo, pues no cuenta con muchas opciones con sus características.