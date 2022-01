¿Divide y reinarás? Dicen desde Perú que Rueda no quiere a James

La Selección Colombia recibirá a la de Perú este viernes (4:00 p.m.) en Barranquilla, con la apremiante necesidad de tres puntos en las Eliminatorias a Catar 2022. Para los dos equipos, igualados en 17 unidades, puede ser la diferencia entre estar o no estar en la Copa Mundo.

No es un escenario muy amigable para nadie y eso hace pensar en la famosa frase: 'en la guerra y en el amor, todo se vale'.



Pues bien, desde Perú se lo han tomado en serio y han echado a rodar una versión que tiene la clara intención de generar algún mal ambiente. Aplicando otra máxima, aquella de 'divide y reinarás', el programa 'A presión', que se transmite en Youtube, apunta a dos colombianos para lograr su cometido.



Uno de los integrantes del panel, Peter Arévalo, lanzó una delicada afirmación: "(Reinaldo) Rueda a James (Rodríguez) no lo quiere; para él, James es casi casi un exjugador, un mal necesario", dijo.



Vale recordar que el futbolista y su actual DT protagonizaron, en la pasada Copa América de Brasil y la jornada doble de Eliminatorias previa a ese evento, un cruce de señalamientos por la decisión del estratega de no convocar al zurdo, alegando problemas físicos. Pero ¿tanto como para asegurar que no lo quiere?



"No sé si en estos últimos tiempos", añadió Arévalo, sugiriendo que las diferencias, tanto tiempo después, no han sido superadas. ¡Como si un entrenador necesitara excusas para convocar o no a un determinado jugador!



Lo cierto es que, al parecer, se vale todo en estas horas previos al crucial enfrentamiento entre ambas selecciones, que entienden que la victoria es una necesidad para mantener vivo el sueño del Mundial de Catar.