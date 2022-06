Futuro de Diego Valoyes: Talleres no aceptó las primeras ofertas

Avanza con mucha velocidad la posibilidad de que Diego Valoyes cambie de destino. Salir de Talleres de Córdoba es una carta que tiene el cartagenero, pese a que desde el mismo club aseguran que está más que contento de acuerdo con el presidente, Andrés Fassi. Sin embargo, si hay una oferta atractiva, el mandatario de los cordobeses no lo pensaría dos veces y podría sentarse a negociar.

Con el interés de River Plate apretando mucho con la necesidad de buscar incesantemente jugadores goleadores por esa escasez en ese rubro, el entorno riverplatense se alegró al ver que Diego Valoyes estaba en Buenos Aires. Un acontecimiento que muchos periodistas, seguidores y argentinos pensaban que era porque iba a ultimar detalles para convertirse en nuevo delantero ‘millonario’. No obstante, el club cordobés desmintió esta razón y explicó la verdad.

Tras su salida de La Equidad, Diego Valoyes llegó a Talleres de Córdoba en el 2018, y con cuatro años en la institución, buscaba en la capital argentina la nacionalización, Andrés Fassi lo confirmó en La Voz del Interior, ‘Valoyes fue a Buenos Aires a terminar sus trámites de nacionalidad y ya no ocupa plaza de extranjero en Talleres. Sigue entrenando con el plantel y nosotros no hemos querido apurar su regreso, porque no sabemos si va a continuar en el club. No queremos arriesgar absolutamente nada. Hemos frenado su exposición hasta que se defina esto’.

Confirmó que hay ofertas de clubes en Estados Unidos, Brasil y la que se conoce en Argentina de River Plate, mantuvo que no se han dado las condiciones para una venta, ‘las opciones de la MLS y de Brasil no han cumplido con las expectativas que tiene el club. La de River, tampoco. Veremos si la semana que viene, de todas las ofertas que hay, alguna mejora. Si no es así, se quedará en Talleres y si se va, nos permitirá conseguir un recurso económico para traer otros jugadores’.

Sobre el interés de River Plate, de acuerdo con información del Diario Olé, Talleres de Córdoba le pidió al club un valor equivalente a los diez millones de dólares, pero la oferta de los riverplatenses no fue del gusto de Andrés Fassi. Por su parte, el mismo medio citado desveló las condiciones que venían de Brasil que eran de 2,500,000 dólares por el 70% de los derechos del jugador.