River Plate volvería a la carga por Diego Valoyes: ¿qué ofrecieron?

Semanas atrás se conoció que River Plate tenía la mira puesta en el colombiano Diego Valoyes, buscando reemplazar a Julián Álvarez cuya salida parece inminente. Sin embargo, después de un primer acercamiento que no convenció a Talleres, el equipo millonario iría de nuevo a la carga con una segunda oferta que incluiría a un jugador. La negociación está compleja, o al menos, según lo que dicen en Córdoba, Talleres no se la pondrá fácil a quien quiera su joya.

"En medio de varios jugadores apuntados, volverán a hacer un intento por Diego Valoyes, de Talleres de Córdoba. Más allá del deseo del jugador de salir en este mercado de pases, los cordobeses no se la harán fácil al Millonario", indicó TyC Sports en una reciente información donde menciona que Valoyes fue tazado en 10 millones de dólares.



Gian Senatori, periodista argentino, indicó que los clubes están avanzando en cuanto a números, pero que "la única diferencia es que Talleres pide 2 jugadores que no son titulares en River y el millonario ofrece un juvenil. Si River accede a la petición se hace el pase", y agregó que "en mi comunicación con la máxima autoridad de la T me hizo saber que Valoyes es el mejor jugador del fútbol argentino después de Julián Álvarez y que necesitan priorizar su situación deportiva si sale, por eso necesita 2 jugadores en el medio".



Según TyC Sports, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, pretende un porcentaje del pase de Federico Girotti (jugador que pertenece a River y tienen en su plantilla) y además buscaría quedarse con el enganche, Cristian Ferreira. "Ante este escenario todos saben que no será sencilla la negociación, pero volverán a hacer el intento para tratar de darle un gran gusto a Marcelo Gallardo", dijo el medio argentino.