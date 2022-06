Colombianos Valoyes y Borja, en plan de River: ¿cuál está más cerca?

Siguen las especulaciones respecto del futuro de ataque de River Plate, equipo que se despide ya de su artillero Julián Álvarez, nuevo jugador de Manchester City, y que busca un reemplazo de garantías.

En el radar, según TyC Sports, estarían los colombianos Luis Suárez, Miguel Borja y Diego Valoyes, además de Matías Arezo, Lucas Beltrán y Nahuel Bustos. Sin embargo, la discusión se centraría en este último y en Valoyes, hoy en Talleres de Córdoba.



Dice la fuente que las presentaciones y la opción de Valoyes de jugar en distintas posiciones seducen al técnico Marcelo Gallardo, quien además privilegia su edad (25 años). El tema económico sería una barrera, pues habría que pensar en gastos de traspaso, pero todo es negociable: “por ahora, en los números están lejos, pero puede resolverse en cuestión de días su llegada”, dijo el canal.



En todo caso, la declaración del DT sobre la necesidad de tener jugadores de mucho recorrido y experiencia, deja una puerta abierta a Miguel Borja, para quien la propuesta no se debe analizar hasta que concluya su participación con Junior en la Liga, la cual se aclarará este mismo miércoles: si es finalista habrá que seguir esperando, si no podrían empezar directamente las conversaciones.



Y ese es justamente el problema: River quiere asegurarse cuanto antes para comenzar sus trabajos de cara a la Copa Libertadores y podría perder la paciencia con un jugador que, con 29 años, no está teniendo su temporada goleadora más prolífica.