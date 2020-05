‘Te quitaste los guayos y me los diste’: emotiva anécdota de Muriel

A través de un en vivo de Instagram, Luis Fernando Muriel tuvo una charla amena con el ex-América Camilo Ayala. En medio de la conversación, el jugador del Atalanta recordó una emotiva anécdota entre ambos que lo marcó desde desde sus inicios en el fútbol profesional.

Cuando apenas daba sus primeros pasos en el Deportivo Cali, en divisiones menores, Muriel tenía un par de guayos particulares: “Les colocaba taches para el entrenamiento y cuando se acababa, se los quitaba para usarlos como tenis porque no tenía unos”.



El atacante de la Selección Colombia remembró que una vez se le acercó Ayala, que venía de concentrar con el primer equipo del Cali, y “me dijiste ‘pero esos no son guayos’ y yo te dije que sí pero que les quitaba los taches. Entonces me dijiste ‘¿cuánto calzas tú’, te dije que 38-39 y te quitaste los tuyos y me dijiste ‘mídetelos’. Eran unos Adidas nuevecitos”.



Después de probárselos se dio cuenta de que le quedaban grandes, pero poco importó en ese momento “yo te dije ‘me quedan perfectos’ y entonces dijiste ‘quédate con ellos’”.

​Muriel aseguró que dicha anécdota “es de las cosas que más me marcaron en mi etapa del Cali, siempre voy a recordar y voy a llevar siempre conmigo”. Incluso aseguró que en momentos difíciles, “ese recuerdo me da fuerzas para seguir adelante”. Acá el video: