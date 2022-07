¡Más que bienvenido! Compatriotas saludan a Luis Sinisterra en Premier

El Feyenoord de Rotterdam volvió a los entrenamientos de la pretemporada en busca de hacer un buen papel en la próxima Eredivisie y en la Uefa Europa League tras su subcampeonato con Luis Sinisterra de la novedosa Conference League. Sin embargo, la novedad fue con el colombiano.

Aunque el Feyenoord mantuvo que no había todavía una oferta formal por Luis Sinisterra y que no aceptarían una en menos de 25 millones, apareció una noticia que abordaba al colombiano fuera de las filas de los neerlandeses. Resulta que no se presentó a la primera sesión de la pretemporada, acercando su futuro a Inglaterra. Leeds United está preparando una oferta récord en la historia de los oriundos de Rotterdam.

El anterior equipo de Marcelo Bielsa pondrá sobre la mesa 25 millones y la operación está muy avanzada entre Luis Sinisterra y el Leeds United que ahora dirige el estadounidense, Jesse Marsch. Dávinson Sánchez fue el primer colombiano en hablar sobre la llegada del caucano a la Premier League, y espera que tenga un desempeño similar al de Luis Fernando Díaz Marulanda.

Dávinson Sánchez que parece que continuará en el Tottenham Hotspurs entre críticas y elogios, le dio la bienvenida a Luis Sinisterra en la Premier League, Dávinson habló con el Diario AS sobre su compatriota, ‘Lucho (Sinisterra) lo ha hecho muy bien. Ya jugó la final de una competición europea (Conference League). Se ganó su lugar en los Países Bajos. Tiene muchas cualidades y ya las demostró en la Selección Colombia’.

A su vez, Dávinson Sánchez agregó, ‘el Leeds es muy competitivo. Es un equipo que ya todos conocen. Si puede llegar Lucho, va a competir. Creo que tiene a su favor que esta es una liga de duelos individuales y él es bueno en eso. Va a ser la diferencia como Díaz’. De Sinisterra se destaca su desborde por la banda izquierda, y tendrá la misión de mejorar su temporada pasada en la que lucharon por no descender.