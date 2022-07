Confirman trato cerrado por Luis Sinisterra: club del FPC lo celebra

Después de firmar una estupenda temporada con el Feyenoord, que lo llevó al Top 100 de los futbolistas más importantes de Europa, ubicándose en la casilla 74, y de ser reconocido como el mejor joven de la Conference League, tras disputar la final frente a la Roma, Luis Sinisterra está cerca de dar un salto de calidad fichando en la Premier League.



El extremo de la Selección Colombia podría ser anunciado en los próximos días de manera oficial por Leeds, según contó el periodista experto en fichajes, Fabrizio Romano, quien contó que Leeds pagará 25 millones de euros por el colombiano. Una de las transferencias de colombianos más importantes en el mercado para la temporada 2022/23.

El colombiano ya acordó términos personales en relación a su salario con el club inglés, detalles que por ahora no se han divulgado. Lo que sí se dice es que el club inglés lo firmaría hasta 2027.



De igual manera se conoció que un club colombiano celebra esta negociación. Se trata de Once Caldas, equipo del que surgió Sinisterra, y en el que jugó profesionalmente entre 2016 y 2018. El 'Blanco-Blanco' todavía guarda un porcentaje (12%) de sus derechos deportivos, ya que cuando hizo negocio con el Feyenoord no venció su 100%, razón por la cual recibirá una millonaria suma por el fichaje de Luis en Leeds.