¡Atento Rueda en Colombia! Conclusiones del regreso de James en Catar

James Rodríguez había jugado su último partido el 17 de noviembre, en el empate 0-0 de la Selección Colombia contra Paraguay, en Barranquilla, por las Eliminatorias al Mundial del 2022.

Antes de eso, en la Liga de Catar, había disputado su último juego el 30 de octubre contra Al Arabi (derrota 2-1), en aquel partido en el que se ganó la tarjeta roja por airados reclamos y hasta burla al árbitro, lo que acabó saldando con una suspensión mínima de dos jornadas.



Pasaron 37 días sin competencia, con imágenes esporádicas de entrenamientos leves, que no saban mucha idea de cómo estaba realmente. Pero llegó este 2 de diciembre, día de Navidad, y las dudas se despejaron. Estas fueron las tres certezas que dejó el colombiano, más allá de la derrota de Al Rayyan por 0-1 contra Qatar SC:



1- Físicamente 'está volando'



James fue suplente en el primer partido del reinicio de la Liga de Catar y esa decisión del técnico Blanc sembró dudas sobre su estado físico. Pero entró al minuto, un cambio obligado por lesión de un compañero, y ya todo quedó claro: corrió más de 80 minutos, fue bien a los piques, regresó al medio campo cuando se vio aislado para recuperar la pelota y, aunque no mostró el sacrificio en marca de otros partidos, se le vio muy entero.



Entendiendo que es víctima frecuente de lesiones, que era el primer partido tras la pausa de la liga de Catar y eso tenía el riesgo de que le entraran muy fuerte los rivales, el zurdo se vio fuerte y aguantó bien las faltas.



2- Cumplió en su tarea básica



A James lo llevaron a la lejana Catar por su precisión en el pase, su visión para meter pases filtrados, su talento en la pelota quieta. Y en eso, a pesar de la derrota cumplió. El colombiano se asoció bien con Boli, le dio dos pases claros a Brahimi, cobró con riesgo cada tiro libre a la cabeza de algún compañero y, en cobro de media distancia, tuvo un solo remate desviado. Después Ibrahim le quitó la más clara y no le dejó cobrar lo que pudo ser el empate.



Otra cosa es que le esté pasando lo que en Colombia, contra Paraguay, cuando le dio dos pases limpios a Borja y uno más a Zapata y fueron ellos los que no lo aprovecharon. Algo de eso le pasó en Al Rayyan: él genera pero la finalización es un auténtico parto.



3- Full motivación



Aunque no sea la liga más competitiva, aunque muchos terminen rescatando solo su pelo -de un azul profundo- y los partidos sean más bien sosos, James corre y lucha y parece decidido a buscar su revancha y, ojalá, su regreso a Europa. En motivación no falla: no manotea a sus compañeros, no luce frustrado, no le critican que no corra.



Es verdad que cayó en un equipo en exceso modesto, pero es lo que hay y eso nov a a cambiar. Necesita mantenerse con ese ánimo a tope, el que seguro se alimenta ahora más de la posibilidad de estar en Selección Colombia que de la misma expectativa de lucir en un torneo a todas luces con limitaciones. El Mundial es el objetivo. Podría estar, si el club y la FCF llegan a una cuerdo, en el partido amistoso del 16 de enero contra Honduras, pero con seguridad estará otra vez n el llamado para esos duelos cruciales del 28 de enero, contra Perú, y el Primero de febrero, contra Argentina, por las Eliminatorias. Si eso lo ilusiona, a eso tendrá que seguir aferrándose.