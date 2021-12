James revive en Al Rayyan lo que sufre en Colombia: ¡nadie define!

Nadie podrá reprocharle que no corra, que no se esfuerce, que venga al medio si hace falta o que le falten los pases filtrados que tienen prestigio mundial. Y aún así, James Rodríguez sigue sin poder hacer diferencia en Al Rayyan y no logra ayudarlo a sumar puntos, en un momento crítico en la Liga de Catar.

Este 24 de diciembre, en el reinicio de la competencia, Al Rayyan cayó en casa de Qatar SC por 0-1, en un partido en el que el zurdo ingresó desde el banquillo y se mostró físicamente a tope y comprometido, pero carente de socios para hacer diferencia ante el arco rival. Su equipo sigue estacionado en 9 puntos (casilla 9 de la tabla) y el proyecto, infortunadamente, no despega.



A los 11 minutos llegaba James al partido, cambio obligado por lesión y vistoso pelo azul en el campo, antes de lo que esperaba el técnico Laurent Blanc.



Ya a lo 13 minutos Brahim daba el primer aviso en Al Rayyan pero la pasividad defensiva premiaba primero al local, que se adelantaba a los 13 en un cabezazo al que llegó muy solo Soria.







🎥 | الهدف الأول للملك القطراوي عن طريق اللاعب سباستيان سوريا في مرمى نادي الريان.#الملك_القطراوي 💛🖤 pic.twitter.com/zHTiYUXMRl — Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) December 24, 2021

Perdonaba el Qatar SC el segundo y era mucho más punzante en cada llegada al arco rival, mientras no había noticias de James en el ataque de Al Rayyan. Pero llegarían...



Tendría que aparecer a los 26 en el medio campo para meter un pase profundo que desperdiciaron sus compañeros, y de nuevo se mostraría a los



Pero Al Rayyan seguía siendo débil en su zona y a los 40 minutos se salvaba, literal, del segundo tanto, cuando el lujo de Palangi, con regate y auto habilitación de cabeza incluidas, acababa en un remate desviado con el arco a disposición.



Saltaban las alarmas a los 49 con una nueva entrada muy fuerte contra el 10 de Al Rayyan, cuyo primer remate al arco era un tiro libre desviado a los 50. Mientras elnarrador hablaba de Valderrama y parecía ilusionarse con algo de ese talento en James, el juego se inclinaba de nuevo hacia el local, que a los 53 minutos se salvaba otra vez gracias a su arquero, quien voló al remate de Rasan, y luego se estiró para tapar el rebote.



Su equipo le agradecía cuando se juntaban Brahimi y James y este último metía un puntazo que casi caminaba por la raya sin llegar a meterse. ¡Era el empate! A los 58, salvaba con la punta de los dedos el portero Al Hail al cabezazo de Ali y Brahimi no le dejaba cobrar a James un gran tiro libre que parecía ideal para el zurdo.



Quedó el colombiano en fuera de lugar cuando, a los 68, tejieron una buena salida los jugadores de Al Rayyan con Boli a la cabeza, pero también se perdió Soria el empate a los 71: siempre que Qatar atacaba era mucho más peligroso que su rival, tanto que a los 87 perdonó el segundo tanto por obra y gracia de su portero.



Al Rayyan sigue sin despegar, aunque tiene estrellas en su nómina y no se le puede reprochar que no intente y corra mucho, pero sí que no tiene quién defina. ¿La historia de James en Colombia? Tristemente sí.