James no, Jeison sí: gol colombiano y celebración navideña en Catar

El antioqueño de 26 años, de paso por Leones, América y Pasto, volvió a festejar un gol en la Liga de Catar. Esta vez, salvó la Navidad y le entregó un punto a Al-Shamal, en su visita a Al-Wakrah. Jeison Medina marcó el gol que selló el 1-1 en el estadio Qatar SC y ahora su equipo alcanzó a Al-Rayyan, de James Rodríguez, que a propósito perdió con el '10' en cancha.



El tanto de Medina llegó sobre los 77 minutos, después de un tiro libre desde el costado derecho; se deshizo de la marca, se estiró y conectó un soberbio cabezazo. Al-Shamal perdía desde el primer tiempo con un autogol. En la celebración, que Jeison ya tenía pensada días atrás, sacó un papel con un mensaje para su familia: "Feliz Navidad, los amo".

A través de Instagram, el delantero que este 2021 fichó en el fútbol catarí, publicó un conmovedor mensaje para su familia. "No hay Navidad más feliz que la que pasamos en familia, porque es la familia donde la vida comienza y el amor nunca termina. A pesar de eso, de los kilómetros y las horas de diferencia, en la Navidad llevamos en nuestro corazón a nuestros seres queridos que no pudieron estar a nuestro lado".



El próximo reto de Al-Shamal (Jeison Medina) será el próximo miércoles 29, a las 8:10 am, frente a Al-Rayyan (James Rodríguez). Un duelo de colombianos, con el que se cerrará el 2021 en la Qatar Stars League.