'Aguantaba hambre': Cuadrado y el amargo recuerdo en Argentina

Este jueves, en charla con el programa 6 AM de Caracol Radio, el jugador colombiano Juan Guillermo Cuadrado reveló detalles de su libro autobiográfico, en el que habla de la difícil prueba que tuvo que superar en Argentina. Algunos no saben que el lateral de Juventus se probó sin éxito en Boca Juniors y Tiro Federal. "Era muy chiquito y flaquito", manifestó en una entrevista en RCN, hace un par de años.

"En Argentina pensé en volver a Colombia porque ya estaba aguantando mucha hambre. En Europa dije, yo de aquí no me voy, no me devuelvo a Colombia, ya llegué acá. Tuve que decirle a Dios que él me había traído acá, yo tenía que perseguir mi sueño sin importar nada", contó Cuadrado y destacó que "tuve situaciones muy difíciles en mi carrera. Siempre pensé en que yo iba a ser un jugador profesional con la ayuda de Dios".



Juan Guillermo también destacó el papel de su mamá, Marcela Bello, quien lo apoyó en su carrera. "Lo más importante fueron los principios y valores que me dio mi madre aún en un entorno difícil. En ese tiempo, a través del deporte, uno veía algo diferente. Yo no veía el momento de entrenar y jugar. Mi mamá recibió muchos NO, pero ella es una guerrera y eso me lo dio como ejemplo. Ella se levantaba y se iba a trabajar a las bananeras, veía su esfuerzo por darme lo mejor".



Finalmente, el lateral que se prepara para sumarse a la Selección Colombia la próxima semana y encarar las Eliminatorias Sudamericanas, dejó un consejo a quienes quieren ser futbolistas. "En Colombia se está trabajando, hay mucho talento de jóvenes que siempre quieren dar más. Dios nos ha dado un don y un talento a todos, pero muchas veces las personas quieren todo fácil, pero en la vida no hay nada fácil. Debemos tener la cultura de querer trabajar y no de querer todo regalado. Creo que debemos tener ese pensamiento".