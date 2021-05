Moralez se despachó en medio argentino: 'que nos habíamos cag...'

El defensor de Santa Fe, Alejandro Moralez, fue entrevistado por Radio La Red en Argentina, donde lo compararon con ídolos del River Plate. Todo porque gracias a su buena actuación frente a Junior, el elenco millonario avanzó a octavos de Libertadores, pese a caer con Fluminense en la última jornada. Los cardenales sacaron un 0-0 frente a los tiburones y con eso metieron a los argentinos en la siguiente fase.

"Está el nuevo ídolo de River (...) Gallardo, Francescoli, Ramón Díaz y por ahí suben a Enzo Pérez, pero háganle un lugar a Alejandro Moralez. Es el futbolista de Santa Fe que sacó de manera increíble dos pelotas de la línea. Era un papelón para River quedar afuera", destacó el periodista argentino sobre el defensor colombiano, en medio de la entrevista.



Moralez, defensor central de 20 años, fue gran protagonista frente a Junior e incluso recibió un reconocimiento de la organización como jugador del partido. Reveló que tras el partido con Junior, los jugadores mostraron su inconformismo por haberlos sacado de la competencia.



"Hubo una que otra diferencia con ellos, decían que nos habíamos cag... contra River. Nuestro equipo no sale a perder y más allá de haber tenido una mala semana contra River, salimos a hacer lo que sabemos. Las cosas no salieron como esperábamos, queríamos terminar con un triunfo", destacó Moralez asegurando que venían de tener una semana difícil, después de perder en el Monumental con un equipo sin cambios y con un hombre de campo como arquero.



"River es un equipo grande y concretó lo que tenía que concretar; después de organizó y defendió bien. Fue un panorama muy complicado en la semana, pero sí o sí siempre salimos a ganar, y esta no fue la excepción", dijo el defensor cardenal sobre lo que fue perder con el equipo de Marcelo Gallardo y después salir a despedirse con decoro de la competencia.



Al final, Alejandro destacó que si tuviera que elegir entre jugar en River o en Boca Juniors, la tiene clara: "me gusta River", y contó que ha recibido decenas de mensajes de hinchas millonarios que "han escrito constantemente para agradecerme", todo por haber contribuido en la clasificación argentina a octavos de la Copa Libertadores.



Lo cierto es que el balance para los colombianos no fue el esperado y ninguno consiguió avanzar de la fase de grupos. Ahora, Junior y América lo intentarán en la Copa Sudamericana, a la que avanzaron tras terminar terceros en sus respectivas zonas.