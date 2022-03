Colombianos del Querétaro afectados con difícil situación en México

Por estos días se habla mucho del Club Querétaro, el mismo que recibió este martes una sanción por parte de la Federación Méxicana de Fútbol, después de los violentos actos protagonizados por hinchas en el estadio La Corregidora. Pues bien, en sus filas hay dos colombianos: la arquera Vanessa Córdoba y el volante Kevin Balanta. Ambos llegaron a mediados de 2021, buscando brillar con la camiseta de los 'Gallos Blancos'.



La violenta situación que se vivió el pasado sábado en el estadio del Querétaro, llevó a que el club recibiera una sanción (incluso menor a la que se había pensado inicialmente), que contempla entre algunas cosas, la suspensión de su barra y la disputa de partidos a puerta cerrada durante un año.



Tras lo sucedido en el partido frente al Atlas, Vanessa reaccionó con una serie de mensajes en Twitter: "Que tristeza lo que está pasando en La Corregidora", "Que es 'clásico', que los resultados, que gritaron, que hicieron, que x y z, NADA JUSTIFICA LO QUE ESTÁ PASANDO HOY EN LA CORREGIDORA", "Pensando mucho en todas las personas que fueron hoy a La corregidora. Espero hayan llegado sanos y a salvo, y si aún no lo han logrado, que ya estén en camino a hacerlo", "Esto no es fútbol".



Sin embargo, desde lo sucedido el sábado la jugadora de Selección Colombia no volvió a referirse al tema. Entre los comentarios que aparecen en las publicaciones, le han aconsejado que deje el equipo después del bochornoso suceso con los hinchas. Incluso le "coquetean" en la misma Liga MX. Cabe recordar que Vanessa es arquera titutar en el Querétaro, de destacadas actuaciones, y su equipo marcha séptimo en la tabla con 11 puntos en ocho jornadas.



Vanessa Córdoba, arquera del Querétaro Femenil. Foto: clubqueretaro.com / @GallosFemenil

Por otro lado, Kevin Balanta viene tras una mayor regularidad en el equipo que dirige Hernán Cristante, en el que viene siendo alternativa. El exjugador del Deportivo Cali fue titular frente al Monterrey (0-0, fecha 1) y en la derrota con Pumas (1-2, fecha 2), sin embargo sufrió un esguince grado 2 en la rodilla derecha, que lo sacó varias jornadas.



De a poco, el volante de 24 años vuelve a tener acción. Sumó minutos frente Guadalajara y América; frente al Atlas, el pasado sábado cuando se dieron los desmanes en La Corregidora, estaba como emergente pero no alcanzó a sumar minutos. De lo sucedido, ni él ni sus compañeros han dicho una sola palabra.



Hay preocupación en la plantilla profesional tras las declaraciones del entrenador argentino del Querétaro, quien aseguró recientemente que sus jugadores está recibiendo amenazas de muerte. Al parecer hay familias de jugadores extranjeros que quieren salir de la ciudad. Cabe agregar que además de Balanta hay cuatro uruguayos, dos ecuatorianos y un argentino.