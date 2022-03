Jugadores del Querétaro estarían bajo amenazas de muerte: habló su DT

El escándalo en el fútbol de México no se detiene. Este lunes, dos días después de los violentos disturbios en el estadio La Corregidora, casa de los 'Gallos Blancos' de Querétaro, el técnico Hernán Cristante aseguró que los jugadores fueron amenazados de muerte. Las familias están pensando en salir de la ciudad.



"Nada se asemeja al miedo de que estén amenazando a tu familia. Han recibido amenazas. No puedes estar tranquilo, se exacerbó a un nivel que no tiene comparación", destacó el entrenador argentino en conferencia de prensa, después de hablar del temor frente a una posible desafiliación del club por lo sucedido el sábado cuando se enfrentaron al Atlas.



"Llamar a los jugadores o la gente de la institución 'asesinos' cuando ellos expusieron su integridad y se expusieron para poder salvar a alguien", dijo Cristante recordando que él y sus jugadores ayudaron a varios aficionados del Atlas cuando estaban siendo agredidos por hinchas del Querétaro e los resguardaron en el camerino. "Puedo identificar muy bien a dos y no me da temor", indicó el técnico sobre dos agresores.



El entrenador continuó diciendo que "hoy hay un plantel sensible, un plantel con temor y con amenazas, cuando realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia ni incitando a que pasaran estas cosas".