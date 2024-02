¿James a la MLS? Estrella colombiana desea jugar con él

James Rodríguez sigue sin poder desvincularse del Sao Paulo y aunque ya no será tenido en cuenta, el jugador sigue entrenando con el conjunto paulista debido a que le adeudan 2 millones de euros, dinero que están pidiendo los representantes del diez para poder marcharse.

Mientras su salida de hace oficial, James empieza a mirar opciones, pero no hay una oferta clara para poder continuar su carrera en otra liga.



Uno de los equipos que apareció en la lista para James Rodríguez fue Real Salt Lake de la MLS y aunque el club no ha mostrado un interés público, el futbolista del equipo, el colombiano Cristian 'Chicho' Arango, dejó claro en conferencia de prensa que le gustaría jugar con el diez de la Selección Colombia.



"A quién no le gustaría estar con un crack de esos. Creo que me surtiría mucho de goles. James Rodríguez es un excelente jugador, un gran amigo. Esa es mi respuesta con total sinceridad", mencionó 'Chicho' Arango al ser preguntado sobre esa posibilidad.

Por ahora, parece complicada la llegada de James a este equipo de la MLS por el no acercamiento que ha existido y sigue la expectativa sobre cuál será su destino del volante colombiano.



Real Salt Lake y 'Chicho' Arango se preparan para el debut en la MLS frente al Inter Miami de Lionel Messi, partido en el que el colombiano buscará llegar a su gol número 100 en su carrera como futbolista profesional.