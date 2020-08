¡Vuelve la Champions y los colombianos con ella! Cómo va cada uno

La espera llegó a su fin, después de casi cinco meses regresa la Champions League. Así pues, entre viernes y sábado se definirán los cuatro cupos restantes para los cuartos de final. Partidos de lujo.

​

​Por lo anterior, en FUTBOLRED le recordamos cuáles colombianos definirán próximamente su clasificación y qué otros ya esperan rival.

Luchan por un cupo



James Rodríguez: El caso de James es particular, su intervención en el equipo pasa más por el hecho de que esta inscrito desde principio de temporada y no porque tenga participación directa dentro del terreno. Es más, ni siquiera es convocado.

​

Por lo pronto, su equipo Real Madrid definirá el pase a cuartos de final este viernes cuando visite al Manchester City. El duelo de ida culminó con victoria 2-1 de los ingleses y por ello los madrileños deberán apelar este viernes a la épica para clasificar.



Juan Guillermo Cuadrado: El jugador antioqueño viene de una temporada extraordinaria en Italia. Como lateral derecho descrestó y se consolidó como uno de los mejores del mundo en dicha posición. Evidentemente se espera que Maurizio Sarri lo ponga desde el inicio.



Por lo pronto, su equipo Juventus definirá el pase a cuartos de final este viernes cuando visite al Olympique de Lyon. El duelo de ida culminó con victoria 1-0 de los franceses y por ello los de Turín deberán sentenciar este viernes la llave en casa.

​

David Ospina: El guardameta colombiano es uno de los consentidos del entrenador Gennar Gattuso y parece haberle ganado el puso al joven Alex Meret. Eso sí, después del fuerte golpe en su cabeza, Ospina ha venido alternando la titularidad con Meret y no es 100% seguro que sea inicialista.



Por lo pronto, su equipo Napoli definirá el pase a cuartos de final este viernes cuando visite al Barcelona. El duelo de ida culminó con empate a uno y por ello deberán jugarse la vida este sábado en el Camp Nou.

Los clasificados



Duván Zapata y Luis Fernando Muriel: La pareja de moda en el equipo revelación del fútbol europeo. Tanto Duván como Muriel vienen cumpliendo una temporada de ensueño y buscarán seguir haciendo historia a partir de goles por montón, máxima filosofía de su entrenador Gian Piero Gasperini.

​

​Atalanta ya está listo en los cuartos de final y deberá enfrentar el próximo miércoles 12 de agosto al PSG.

​

Santiago Arias: Aunque a principio de temporada todo indicaba a una salida del Atlético de Madrid, después de la pandemia el ex-Equidad logró convencer a Simeone y correr de a poquitos a Trippier. Hoy es una completa incógnita cuál de los dos será titular.



Atlético de Madrid ya está listo en los cuartos de final y deberá enfrentar el próximo jueves 13 de agosto al RB Leipzig.