¡Qué belleza! Líos judiciales entre la policía mexicana y el Cruz Azul

Luego de que uno de los máximos accionistas del Cruz Azul fuese investigado por presunta corrupción, las oficinas de la cooperativa cementera, propietaria del club, fueron allanadas este jueves.



La Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encargó de llevar a cabo todo el procedimiento y, según la orden de un juez, tenían el permiso de “hacer uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras”.

Todo lo anterior surgió a raíz de que el expresidente Guillermo Álvarez renunciara a su cargo, luego de que se emitiera una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada y presuntos actos de lavado de dinero en perjuicio de la cooperativa. Actualmente se desconoce su paradero.

El problema del asunto es que ‘Billy’, como se le apoda, es el titular del Cruz Azul y en caso de no solucionarse dicho problema judicial, el equipo no podría participar en la Liga de México por desafiliación.



En dicho sentido, la Liga Mx aclaró que por ahora no se procederá con dicha medida debido a que los cargos son contra Álvarez y no con la institución como tal.