Bacca celebra en Copa y se tranquiliza: 'siempre he marcado goles'

Aunque no marcó, el colombiano Carlos Bacca celebró el pasado miércoles el avance del Villarreal a los octavos de final de Copa del Rey, tras superar a Girona por 3-0.

El colombiano completó en el certamen su tercer partido como titular, tras la baja por lesión de Gerard Moreno, y aunque el gol se le resiste él no quiere ceder a la presión.



"Lo importantes que el equipo se encuentra mejor, esperamos llegar lo más lejos posible en Copa. Parece que el 3-0 es fácil pero no lo es... Cada vez me voy sintiendo mejor, teniendo partidos más seguidos, minutos en las piernas porque en liga por más que quisiera tenía pocos minutos por el buen momento e los compañeros", explicó el atacante.



Hay que decir que antes del Girona venía de marcar contra Comillas, también por Copa, y eso le da tranquilidad. "Son momentos, tengo tranquilidad, siempre he marcado goles, tengo confianza, fe en Dios, trabajo cada día para ayudar", añadió.





Bacca sabe que ha tenido progresos, más allá de la falta de continuidad: "En Copa jugaba cada 15 días, ahora lo hago más seguido. Jugué el fin de semana, estuve bien pero no como quería, hoy me he encontrado mejor y con los partidos lograré el nivel que quiero para ayudar al equipo"



De su trabajo diario da cuenta su equipo: "Agradezco la confianza que me están dando los técnicos y quiero devolverla con trabajo y goles", concluyó.