'Mandó amenaza a quienes no lo apoyamos': Carlos A. Vélez sobre James

James Rodríguez porque sí y porque no. Porque habla o porque calla. Porque se queja y porque no. James es un tema eterno de consideración, para bien y para mal, y cada opinión tiene un peso, tratándose del futbolista más influyente de la Selección Colombia en muchos años.

Pero apenas ahora se habla de una posible actitud revanchista de su parte. La versión es del reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, quien en sus espacios ha sido muy crítico con el zurdo.



"Mandó una amenaza a quienes no lo hemos apoyado o no lo hemos acolitado en este tramo de falta total de profesionalismo. Nos advierte que está haciendo una lista de quienes lo cuestionamos por sus comportamientos de última generación y nos amenaza con que nos pasará factura cuando vuelva a hacer un gol o cuando vuelva a ganar un partido (…) Él es bueno, pero no es profesional”, dijo Vélez.



Y sin cortar la crítica añadió: "“James intenta perpetuarse como un tristemente célebre representante de la raza futbolística quejona. Qué manera de lamentarse, ¿no? Verdades a medias, reclamos, lloriqueos, quejas, frustraciones y otras hierbas”.



Vélez, tradicionalmente muy crítico con el rendimiento del colombiano en Real Madrid, comentó que no escuchó la entrevista tan comentada con Daniel Habib, pero sí que supo de su comentario sobre que puede ser el mejor futbolista de la historia colombiana: "Es fácil demostrar que en Colombia hay mejores jugadores que él, Willington Ortiz, 'el Pibe' Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón y, uno que todavía está activo, Radamel Falcao García. Que ha sido 'Pichichi' en Europa, que ha ganado muchos títulos. James, lastimosamente, con selección no ha ganado nada. Porque no ha ganado nada.... Él argumenta haber sido goleador de un Mundial y evidentemente lo fue, qué bueno, excelente. Pero también fue goleador de un Mundial, Jerković y nadie sabe en dónde está. Schillaci y nadie sabe dónde está. Salenko y nadie sabe en dónde está. Ivanov y nadie sabe dónde está".